Vacances : quel est votre objet tech indispensable cet été ?

C'est les vacances ! Le soleil, la mer, la plage et... l'objet tech dont vous ne vous séparez jamais ! Mais lequel est-ce ?

Ce week-end, les juilletistes vont croiser sur le chemin du retour les aoûtiens qui partiront à leur tour sur leu lieu de vacances. Que ce soit à la plage, à la montagne ou à la campagne, il est temps d’oublier les mails, les réunions et le stress du quotidien pour laisser place au repos, la détente et la farniente.

Pendant quelques jours, s’enchainent alors les promenades, les apéros, les repas interminables en famille ou entre amis, les siestes rythmées par le chant des cigales et les longues sessions de lecture au bord de la piscine. C’est aussi pour certain·e·s l’occasion de se couper de la technologie et de déconnecter un peu. De laisser chez eux internet et les réseaux sociaux. Mais soyons réalistes… il est rare de se couper totalement de la Tech, même en vacances.

On a tous cet objet qu’on ne veut surtout pas oublier de mettre dans nos valises. Que ce soit une liseuse électronique pour emmener avec nous la totalité de notre bibliothèque en ne transportant que quelques grammes, des écouteurs pour se couper du monde et écouter de la musique et des podcasts durant notre temps libre, un appareil photo pour ramener nos plus beaux souvenirs ou encore une console portable pour passer le temps dans les transports… dites-nous quel est le produit tech indispensable à vos vacances !

Une liseuse électronique

Un appareil photo

Une tablette

Une console de jeux

Un casque / des écouteurs

Autre

Bien sûr, nous n’avons pas compté le smartphone ici, qui est devenu un objet bien trop commun du quotidien et nous avons peut-être oublié certaines propositions. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous dire en commentaires quel est le produit tech que vous glisserez ou avez glissé dans vos bagages pour les vacances.