Avec Lightway, ExpressVPN veut rendre son service plus performant et plus ouvert

ExpressVPN sort enfin son nouveau protocole de communication LightWay pour assurer toujours plus de vitesse à son service tout en garantissant une transparence totale en libérant le code source.

Cela fait maintenant 20 ans que le service ExpressVPN existe et, malgré son âge, il fait toujours partie des VPN les plus performants du marché. De ce fait, il s’est forgé une solide réputation dans un milieu pourtant très concurrentiel. Il fallait cependant que le service puisse suivre les évolutions concernant les réseaux haut débit, la fibre et la 5G en particulier, afin de ne pas perdre son avance basée sur un protocole qui accuse le poids des années. Il y a maintenant plus d’un an que le protocole de communication maison baptisé Lightway a été lancé en beta par ExpressVPN et le voici aujourd’hui disponible pour tous les utilisateurs du service.

Plus rapide, plus stable et plus ouvert

Jusqu’ici, Express VPN était basé sur le protocole OpenVPN qui est certes toujours performant, mais peine à s’adapter aux nouvelles conditions de réseau, avec des débits ayant tendance à plafonner. LightWay est là pour répondre à ces impératifs tout en mettant l’accent sur la confidentialité et l’anonymat, un élément important aux yeux d’ExpressVPN.

En repartant donc de zéro pour changer de base, les développeurs du protocole Lightway ont aussi mis en avant la convergence entre les différents appareils, notamment sur la partie mobile. Les protocoles TCP et UDP sont pris en charge pour fonctionner de façon fiable sur de nombreux types de réseaux différents, que ce soit sur une connexion domestique ou mobile. ExpressVPN annonce donc des performances en hausse, quel que soit l’appareil utilisé :

Une connexion 2 , 5x plus rapide : Lightway connecte le VPN en moins d’une seconde la grande majorité du temps.

: Lightway connecte le VPN en moins d’une seconde la grande majorité du temps. Une amélioration de la fiabilité de 40 % : les utilisateurs expérimentent moins de chutes de connexion, en particulier sur mobile.

les utilisateurs expérimentent moins de chutes de connexion, en particulier sur mobile. Une multiplication par 2 de la vitesse de trafic : Lightway accélère les VPN afin que les utilisateurs puissent surfer en ligne sans interruption.

Express VPN annonce également que la base du code a été grandement miniaturisée afin de simplifier les audits de sécurité et la maintenance.

Un passage en revue par un expert en cybersécurité

Afin de garantir la transparence, mais surtout la fiabilité du code source de Lightway, ExpressVPN a fait appel à la société Cure53, un spécialiste allemand en cybersécurité, pour réaliser un audit ainsi qu’un test d’intrusion. Les résultats n’ont révélé aucune constatation critique et les quelques failles détectées ont rapidement été corrigées par ExpressVPN en juin dernier.

« La base de code étudiée de Lightway Core suit des schémas de codage cohérents, et présente, selon l’avis des testeurs, une qualité élevée », selon Cure53. « Les résultats de cette évaluation sont globalement positifs. Le périmètre du protocole ExpressVPN Lightway évalué dans ce projet donne une impression de robustesse, malgré les problématiques soulevées. Il est tout de même essentiel de noter que les corrections à apporter sont plutôt faciles à mettre en œuvre ».

Il est d’ailleurs possible de consulter le rapport de l’audit réalisé par Cure53 sur leur site. La transparence est aussi mise en avant par ExpressVPN qui a mis en ligne le code source de Lightway sur sa page GitHub.

Si ExpressVPN vous intéresse, le service offre en ce moment 3 mois sur l’abonnement d’un an: