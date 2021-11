L’AV1 sur Netflix, la PS5 piratée et Peugeot booste sa e-208 – L’essentiel de l’actu de la semaine

Netflix fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et c’est cette fois-ci pour la qualité vidéo de ses contenus qui vont profiter de l’AV1. De son côté, la PS5 est certes introuvable, mais des hackers ont trouvé le chemin de son firmware pour le pirater. Côté voiture électrique, Peugeot veut booster sa e-208. Retour sur l’actu tech de la semaine.

Disney+ et Netflix s’offrent de nouveaux formats vidéo

Les services de streaming font tout pour se montrer les plus performants et proposer une offre qualitative. Si Netflix tente de se diversifier avec l’arrivée de Netflix Jeux, la plateforme n’en oublie pas pour autant la qualité vidéo de ses contenus. Elle va déployer le codec vidéo AV1, développé par l’Alliance for Open Media (Amazon, Apple, Google, Intel, Nvidia, Microsoft…). Ce codec permet un gain de 30 % en qualité d’image par rapport au H.265 notamment. De son côté, Disney+ n’est pas en reste et a annoncé l’arrivée de la diffusion en Imax Enhanced pour ses films Marvel. De quoi les rendre encore plus immersifs.

La PS5 a été piratée : comment cela a-t-il pu être possible ?

Un groupe de hackers prétend avoir réussi à déchiffrer le firmware de la PS5 et avoir accès aux clés de chiffrement de la PlayStation 5. Une faille logicielle exploitée qui n’est pas pour rassurer Sony.

L’autonomie de la Peugeot e-208 et e-2008 améliorée sans changer de batterie

Augmenter l’autonomie de son véhicule électrique sans hausser le coût ni modifier trop de choses est le nouveau combat des constructeurs. Après Tesla et Audi, Peugeot va apporter de nombreuses modifications mineures à ses voitures pour améliorer leur autonomie sans devoir changer de batterie.

Le test de la semaine : le MacBook Pro 14 avec M1 Max

Nous avons pu tester le MacBook Pro 14, premier PC portable d’Apple entièrement conçu autour de sa nouvelle architecture tout en misant sur un nouveau niveau de performance jamais vu chez la firme. Résultat ? Un PC pour les pros et une (vraie) petite révolution.

