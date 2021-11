Winamp n’est pas mort, Microsoft debug et MIUI 13 pour qui ? – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 23 novembre : on connaît peut-être la liste des smartphones Xiaomi qui profiteront de MIUI 13, le comeback de WInamp se précise et Microsoft corrige un gros bug. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

MIUI 13 arrive sur de nombreux smartphones Xiaomi

Chez Xiaomi, on se prépare à faire basculer un grand nombre de téléphones vers MIUI 13. Le site XiaomiUI.net croit en effet connaître le petit nom de tous les appareils qui y auront droit.

Vous vous souvenez de Winamp ? Il s’apprête à revenir

Le plus célèbre des lecteurs multimédia s’apprête à faire son grand retour . Nouveau site, nouveau design, nouveau logo et l’annonce que « quelque chose d’énorme est en train de se préparer. » Il est d’ores et déjà possible de s’enregistrer pour la future bêta de la version 6.0.

Windows 10 et 11 : Microsoft corrige un gros bug

Un bug de Windows Installer empêchait certaines applications de se lancer après leur mise à jour ou leur réparation. Une mise à jour va venir régler cela

Le test : l’Apple iMac M1

Nouveau design, nouvelle puissance et nouvelle philosophie : l’iMac d’Apple a fait peau neuve et se dote désormais de la fameuse puce M1. L’heure de voir si le tout-en-un de la marque à la pomme prend du galon et s’impose un peu plus comme un concept incontournable dans les foyers.

La vidéo

