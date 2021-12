Snapdragon 8 Gen 1, GeForce Now RTX 3080 et chronologie des médias à la baisse – L’essentiel de l’actu de la semaine

La tête au soleil, Qualcomm a dévoilé son nouveau processeur, le Snapdragon 8 Gen 1. Un SoC qui promet de booster notamment l’IA des smartphones premium dès l’an prochain. Nvidia ne veut pas laisser le champ libre à Xbox dans le cloud gaming et déploie en France son offre boostée aux RTX 3080. Enfin, la chronologie des médias va subir un sacré rétrécissement. Retour sur l’actu de la semaine dans la tech.

Qualcomm dévoile son Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm organisait cette semaine le Tech Summit, son grand rendez-vous annuel pour dévoiler son nouveau processeur. Voici le Snapdragon 8 Gen 1. Un nouveau nom pour encore plus de puissance, moins d’énergie consommée et beaucoup plus de possibilités, notamment au niveau du son. On connaît déjà la liste des premiers smartphones qui en seront équipés.

Et en parallèle, l’événement a été l’occasion de montrer la solidité de la puce ARM avec la présentation de deux modèles et d’un étrange prototype de console portable : le Snapdragon G3x Gen 1, une sorte de Nintendo Switch conçue conjointement avec Razer.

Nvidia déploie son abonnement GeForce Now RTX 3080 à plus de joueurs

Le cloud gaming vit une petite révolution avec l’arrivée d’une offre RTX 3080 sur GeForce Now. On a testé le service et la différence est flagrante… mais pas forcément de la manière dont vous l’imaginez.

Netflix, Prime Video, myCanal… vous allez moins patienter avant de voir les films cinéma

D’après Les Echos, les règles de la chronologie des médias vont être chamboulées : Canal+ va être autorisé à diffuser des films sortis en salle 6 mois après leur sortie, et 15 mois au lieu de 36 pour Netflix, Disney+ ou encore Prime Video.

Le test de la semaine : Harley-Davidson Serial 1 MOSH/CTY

Un vélo électrique au nom de moto, forcément, ça attise la curiosité. Nous avons testé l’engin au prix vertigineux pour savoir si sa proposition justifiait plus son tarif que son nom.

La vidéo de la semaine : un petit récap des actualités du mois

