Face ID avec un masque, PS Plus et nouveau réseau de charge rapide – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 28 janvier : Face ID fonctionne enfin avec les masques, la communication autour du PlayStation Plus évolue et un nouveau réseau de charge rapide arrive en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iOS 15.4 : Face ID marche enfin avec les masques, mais il y a un mais

Délivrance : Apple permet enfin d’utiliser Face ID avec un masque, ce qui n’était jusque-là pas possible malgré la pandémie. La bêta d’iOS 15.4 apporte en effet cette nouveauté… cependant cantonnée aux iPhone 12 et 13, pour le moment tout du moins.

PlayStation Game Pass : Sony fait évoluer discrètement sa communication autour du PS Plus

Sony aurait dans ses petits papiers un projet de fusion entre PlayStation Plus et PlayStation Now, duquel résulterait un seul abonnement avec plusieurs forfaits. À ce titre, la communication autour du PS Plus subit une petite évolution qui en dit long sur ses attentions.

Un nouveau réseau de charge rapide arrive en France : qui, où et à quel prix ?

Le groupe batave Allego est le dernier petit nouveau à s’inviter sur le terrain de la recharge rapide en France. Pour ses débuts tout en douceur, l’entreprise a installé une première station de cinq bornes sur l’autoroute A355, dans l’est de la France.

Notre vidéo du jour

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.