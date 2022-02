Windows 11 sur des PC incompatibles, des Mac en prévision et de meilleures photos chez Samsung – L’essentiel de l’actu de la semaine

Alors que le Mobile World Congress ouvre ses portes à Barcelone, retour sur une semaine d'actualités qui a déjà été marquée par les annonces -- et les tests -- de plusieurs smartphones haut de gamme. Comme un avant-goût de la semaine à venir.

Windows 11 sur des PC incompatibles

Alors que la configuration technique exigée par Windows 11 a mis de côté de nombreux PC qui ne profitaient pas de certaines fonctionnalités — on pense notamment au TPM 2.0 — il semble que Microsoft fasse marche arrière. L’éditeur de Windows pourrait permettre l’installation de Windows 11 sur un PC ne répondant pas à la configuration minimale, mais avec un affichage en filigrane en bas à droite de l’écran.

Des Mac en prévision chez Apple

Cette année, Apple compterait mettre l’accent sur les ordinateurs. Selon les informations de l’agence Bloomberg, la firme souhaiterait lancer pas moins de sept nouveaux PC en 2022. Sur les sept, on compterait deux nouveaux MacBook et cinq ordinateurs de bureau. Surtout, un nouveau Mac Pro serait de la partie, tout comme de nouvelles machines avec une puce M2.

De meilleures photos chez Samsung

Initialement réservée au seul Galaxy S22 Ultra, la nouvelle application de photo de Samsung, Galaxy Expert RAW, va être disponible pour d’autres smartphones haut de gamme du constructeur, jusqu’au Galaxy S20 Ultra. Cette application vous permet de capturer des clichés au format RAW et de gérer manuellement de nombreux aspects de la prise de vue comme la température des couleurs, la vitesse d’obturation ou la sensibilité ISO.

Le test de la semaine : Oppo Find X5 Pro

Alors que le nouveau smartphone haut de gamme d’Oppo a été présenté jeudi, on a déjà eu l’occasion de tester l’Oppo Find X5 Pro. Le constructeur propose ici un smartphone solide, capable de prétendre au titre de smartphone de l’année. On a notamment été séduit par son superbe écran et par la qualité de ses photos ou sa charge très rapide. Seule ombre au tableau, la batterie un peu juste.

La vidéo de la semaine

