Pixel Watch au restaurant, identité numérique et Poco F4 GT à toute vitesse- L’Essentiel de l’actu de la semaine

Drôle de semaine pour Google avec l'apparition inattendue de sa future montre Pixel Watch, oubliée dans un restaurant et aussitôt sur le net. Le gouvernement planche sur une application d'identité numérique et le Poco F4 GT est officiel.

Une application d’identité numérique bientôt sur vos smartphones

Un décret publié cette semaine autorise la création d’un système de gestion de l’identité numérique. Le Service de garantie de l’identité numérique (SGIN) permettra de scanner les données de votre carte d’identité biométrique pour vous connecter plus facilement aux services publics ou privés.

Le Poco F4 GT vient faire parler sa surpuissance

Xiaomi a officialisé, mardi, son Poco F4 GT qui s’appuie sur une fiche technique solide et une bonne dose de puissance pour proposer un smartphone milieu de gamme à moins de 600 euros.

La Google Pixel Watch apparaît avant l’heure… dans un restaurant

La future montre connectée de Google commence à faire parler d’elle, mais plutôt via des fuites plus improbables les unes que les autres. Tout d’abord, son nom a été confirmé par une marque déposée assez explicite. Puis, la Pixel Watch, qui avait fait l’objet de diverses rumeurs à son sujet, a tout simplement fait son apparition… dans un restaurant, oubliée par un salarié et récupérée par un fan de Tech qui s’est empressé de distiller les informations.

Le test de la semaine : L’Ecovacs Deebot X1 Omni

Au royaume des aspirateurs robots, les polyvalents sont les rois. Et parmi eux, le Deebot X1 Omni d’Ecovacs est un monstre de possibilités. Il aspire, lave et se nettoie tout seul. Le tout avec puissance et efficacité. Un must have qui a un prix loin d’être à la portée de toutes les bourses…

La vidéo de la semaine

