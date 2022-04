La Google Pixel Watch retrouvée dans un restaurant : photos, comparaison et caractéristiques

Un internaute a pu mettre la main sur une Google Pixel Watch. De quoi découvrir les caractéristiques du produit avant son annonce.

Google n’a pas encore dévoilé sa montre Pixel Watch pourtant très attendue. Cela n’empêche pas le produit de faire l’objet de nombreuses fuites, avec des rendus confirmant son design, ou le nom confirmé par une marque déposée, mais rien d’aussi précis que la dernière fuite en date.

Comme un écho à la fameuse histoire de l’iPhone 4 oublié dans un bar, un tenancier d’une gargote aux États-Unis a mis la main sur un prototype de Google Pixel Watch abandonné par un client. Un de ses amis, fidèle lecteur du site Android Central, a identifié le produit et en a envoyé quelques photos. Depuis, l’internaute en question a pris la parole sur Reddit pour dévoiler tous les détails sur la montre de Google, avant que Google ne les dévoile.

Design rond et inspiration Fitbit

Malheureusement, l’appareil n’était évidemment pas fourni avec un chargeur, et l’appareil avait une batterie à plat. Résultat, impossible de l’allumer au-delà d’un logo Google au boot. L’internaute tagtech414 a indiqué avoir testé deux chargeurs Qi et un chargeur Power Share de Samsung ainsi qu’un Google Pixel 6, sans succès.

On peut tout de même en apprendre beaucoup sur l’appareil grâce aux photos et observations de l’internaute. On a notamment le droit à une photo comparative de la montre avec une Apple Watch et un Samsung Galaxy Watch. Ces photos confirment le design tout en rondeur de la montre de Google.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid Le capteur de la Google Pixel Watch // Source : u/tagtech414

Une autre photo dévoile la série de capteurs au dos de la montre. Le composant semble se rapprocher de celui utilisé par Fitbit sur le Fitbit Charge 5. Rappelons que Google a racheté Fitbit en 2021 pour travailler sur ses projets d’objets connectés.

Cela laisse supposé que la Google Pixel Watch pourrait être capable de mesurer le VO2max, le SpO2 et l’ECG.

On apprend également que la Google Pixel Watch mesure 40 mm de diamètre pour 14 mm d’épaisseur, et que son poids reste limité à 36 g. C’est donc l’épaisseur du produit qui impressionne particulièrement, face aux 9,8 mm de la Galaxy Watch 4 ou aux 10,7 mm de l’Apple Watch Series 7. On parle tout de même d’un bon tiers d’épaisseur en plus.

La Google Pixel Watch devrait être officiellement dévoilée à la Google I/O du 11 au 12 mai 2022.

