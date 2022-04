Le nom définitif de la Google Pixel Watch fuite et confirme une annonce imminente

Google vient tout juste de déposer officiellement le nom de la Pixel Watch. En plus de confirmer le nom du produit, cela officialise officieusement la sortie prochaine de la montre.

Il n’est pas rare que pendant des mois, un appareil soit appelé par toute la presse d’une certaine manière, par son nom de code par exemple, puis qu’à partir de sa sortie, un autre nom, plus officiel, s’impose. Si on n’a parlé pendant des semaines du Find X4 Pro d’Oppo, c’est bien le Find X5 Pro qui est sorti par exemple. Pour la Google Pixel Watch, les choses s’annoncent plus simples.

Certes, la future montre avait bien son petit nom de code, Pixel Rohan, utilisé en interne par les employés de la firme de Mountain View, ce qui a permis à quelques fuites de voir le jour. Mais tout le monde s’attendait à ce que Google reprenne le nom de sa série de téléphones pour sa montre et la baptise la Pixel Watch.

Première confirmation

Et en effet, d’après des informations du très sérieux 9to5Google, le nom officiel de la future montre de Google vient d’être déposé, quelques semaines avant sa date de présentation attendue. Il s’agira de la… Pixel Watch. Oui ce n’est pas très étonnant, mais c’est la première fois qu’une telle information vient à être confirmée.

Plus précisément, on peut trouver le dépôt de marque sur le site de l’Office des brevets et des marques des États-Unis.

Le dépôt est accompagné d’un court texte :

L’enregistrement de la marque PIXEL WATCH™ est destiné à couvrir les catégories suivantes : smartwatches ; boîtiers adaptés pour contenir des smartwatches ; ordinateurs de la nature de smartwatches ; bracelets de smartwatches ; bandes de smartwatches.

L’intronisation officielle de la Pixel Watch est attendue pour la Google I/O, la conférence du géant américain prévue les 11 et 12 mai prochains.

