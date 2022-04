Google Pixel Watch : voici un nouveau rendu, le design se confirme

EvLeaks a publié un nouveau rendu de la première montre connectée de Google, la Pixel Watch, qui pourrait être présentée à la Google I/O 2022.

La Google Pixel Watch n’a jamais été aussi proche après plusieurs années d’attente et de rumeurs. En 2014, le lancement d’Android Wear — depuis devenu Wear OS –, système d’exploitation destiné aux montres connectées de partenaires, laissait forcément présager une smartwatch conçue en interne, un jour ou l’autre.

Il semble que le millésime 2022 soit le bon, si l’on en croit les fuites et bruits de couloirs de ces derniers mois. Et cette fois-ci, c’est au tour du leaker Evan Blass, alias EvLeaks, de publier un nouveau rendu de l’appareil via 91Mobiles. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design de la smartwatch semble vraiment se confirmer.

Bords incurvés

Nous avons en effet affaire à un look rond avec des bords très réduits : le verre de l’écran semble incurvé, comme le laissaient déjà penser d’autres petites fuites. Sur le côté droit, un bouton faisant office de couronne rotative est aussi présent sur ce rendu. Ce dernier cherche aussi à montrer un bout de l’interface logicielle.

Ici, nous pouvons observer un compteur de pas, une iconographie liée à la fréquence cardiaque, le jour et la date de la semaine et le logo de Fitbit, officiellement passé sous le giron de Google en janvier 2021 pour plus de deux milliards de dollars. Au passage, ce n’est pas la première fois que l’on croise le logo de Fitbit au détour d’une fuite.

9to5Google avait en effet publié des images de l’interface montrant l’intégration de cette icône, ce qui laisse penser que la filiale de Google pourrait proposer des fonctionnalités exclusives à la Pixel Watch. Là encore, nous devrons attendre la présentation de la montre — à la Google I/O peut-être — pour en avoir le cœur net

