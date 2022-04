Google Pixel Watch : une sortie proche attendue avec un nouveau WearOS

L'arrivée de la première montre connectée designée par Google pourrait être imminente. De plus, des indices laissent entendre qu'elle inaugurerait une nouvelle version de Wear OS.

La Pixel Watch est devenue une Arlésienne. Depuis presque aussi longtemps qu’Android Wear (ancêtre de Wear OS) existe, les rumeurs évoquent avec plus ou moins d’intensité la possibilité que Google lance sa propre montre connectée. Mais depuis 2021, les bruits de couloirs sont de plus en plus prégnants, accompagnés qui plus est de rendus 3D plutôt crédibles (quand bien même ils proviennent de John Prosser, une source très controversée).

Rendez-vous à la Google I/O ?

C’est d’ailleurs John Prosser qui indiquait en mars dernier que la Pixel Watch aurait une place de choix lors de la Google I/O, en mai prochain, mais ne serait lancée qu’avec les Pixel 7, en octobre prochain. Une information qui semble se confirmer, tout du moins en partie.

Le très célèbre (et très fiable) Evan « evleaks » Blass affirme que « ce ne sera plus très long maintenant » avant de voir apparaître la Pixel Rohan, nom de code attribué à celle qui est plus communément appelée Pixel Watch.

Par ailleurs, l’image apportée pour preuve par l’ex-journaliste indique que la montre en question tournerait sous Wear OS 3.1, une version qui n’est pas encore officielle et qui pourrait voir le jour lors de la conférence de Google dédiée aux développeurs le mois prochain. C’est lors de cet évènement, en 2021, que Google avait dévoilé Wear OS 3.0.

Au vu du numéro de version de cet OS, cette mise à jour ne devrait pas apporter de changement radical au système. Il faut dire que la version 3.0 était déjà une refonte en profondeur…

Il ne fait donc presque plus aucun doute désormais que la Google I/O sera le théâtre de la présentation de tout ou partie de cette montre connectée tant attendue. Reste à savoir maintenant si John Prosser avait vu juste en annonçant qu’elle ne serait disponible que 4 mois plus tard.

