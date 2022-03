Google Pixel Watch : présentée en mai, elle sortirait finalement plus tard que prévu

Si Google compterait bien annoncer sa première montre connectée en mai, elle ne serait présentée en bonne et due forme qu'en octobre prochain.

Cela fait plusieurs années que l’on attend que Google donne le la dans le domaine des montres connectées. Si la firme édite Wear OS, le système d’exploitation utilisé par Samsung, Fossil ou Ticwatch pour leurs montres connectées, elle n’a encore jamais lancé sa propre toquante numérique. Depuis plusieurs mois cependant, les rumeurs s’intensifient autour de la Pixel Watch, première montre connectée de la firme.

Dès l’an dernier, on a pu découvrir des visuels et des caractéristiques en fuite de cette première Google Pixel Watch. Il semble cependant que le constructeur ait laissé la scène à Samsung pour mettre en avant Wear OS 3, dernière déclinaison en date de son OS mobile, qui équipe pour la première fois depuis plusieurs années, des montres du constructeur coréen.

Alors qu’on s’attendait à ce que Google profite de sa conférence Google I/O, prévue le 11 mai prochain, pour dévoiler officiellement sa Pixel Watch, il semble qu’il n’en sera finalement rien. Le leaker Jon Prosser a en effet partagé certaines informations en fin de semaine dernière sur Twitter.

Google I/O '22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + "teasing" the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022