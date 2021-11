Google Pixel 6a : une nouvelle source confirme des caractéristiques

Le Google Pixel 6a fait beaucoup parler de lui. Une nouvelle source apporte des confirmations concernant ses caractéristiques.

Depuis une première fuite dévoilant l’existence et le design du Pixel 6a de Google, un futur smartphone milieu de gamme, les fuites s’enchainent concernant le produit. Une première source a pu commencer à indiquer quelques-unes des caractéristiques du smartphone. C’est désormais le très sérieux 9To5Google qui vient compléter la liste des caractéristiques avec ses propres sources.

Google Tensor et module photo

Comme l’avait indiqué l’autre fuite, le Google Pixel 6a intégrerait une puce Google Tensor. La même que celle déjà intégrée au Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On peut donc s’attendre à la même durée des mises à jour de la part de Google, et au même niveau de performances. Ce choix est intéressant, il a garanti également à Google de pouvoir réutiliser les mêmes algorithmes de traitement photo que sur ses fleurons et le même niveau de sécurité pour Android.

Le module photo serait l’un des points différenciant pour expliquer la baisse de prix de ce Pixel 6a face au Pixel 6. Le capteur principal ne serait en effet pas le Samsung GN1 que l’on trouvait sur le Pixel 6, mais plutôt le bon vieux Sony IMX363 de 12,2 mégapixels que Google utilise depuis le Pixel 3. Pour le reste, on retrouverait le Sony IMX386 de 12 mégapixels, qui devrait servir pour l’ultra grand angle, et un autre capteur Sony IMX355 de huit mégapixels à l’avant pour les selfies.

Une gamme importante

Depuis le Pixel 3a, ce milieu de gamme développé par Google est très intéressant. Il s’agit généralement d’un smartphone facilement recommandable et utilisable pour n’importe qui, avec une bonne qualité photo et une bonne autonomie. Le format compact permettait aussi à cette gamme de se distinguer des smartphones chinois souvent très imposants.

Reste désormais à déterminer quelle sera la stratégie de distribution de Google. La firme a tendance à ne pas lancer ses produits dans un grand nombre de territoires. Le Pixel 5a n’a jamais été commercialisé en France.

