Wear OS 3 : l’interface de la Pixel Watch se révèle un peu plus en images

Google a publié des captures d'écran de la future interface de Google sur montres connectées. On peut y distinguer le compteur de pas, l'assistant, le lecteur de musique ou encore Google Messages.

En ce mois de mars 2022, Wear OS 3, la dernière version de l’Android des montres connectées, reste la chasse gardée de l’unique Galaxy Watch 4, en attendant une sortie sur Fossil Gen 6 prévue pour le milieu de l’année.

Résultat, on ne sait pas encore précisément à quoi ressemblera Wear OS 3, puisque la seule version disponible est marquée par l’identité de Samsung et One UI. La sortie de la Pixel Watch se fait encore attendre.

Captures d’écran

Pour nous aider à patienter, Google vient de publier des captures d’écran officielles sur la page du Play Store de l’application compagnon Wear OS repérées par 9to5Google.

On peut y distinguer notamment l’interface de Google Assistant, très épurée avec les couleurs de Google en fin liseré en bas.

Google Assistant sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS Google Assistant sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS

On peut aussi voir ce qui semble être le compteur de pas. Comme le souligne 9to5Google, la palette de couleurs ressemble à celle de FitBit.

Google a également publié une première image de l’interface de Google Messages, ou encore Google Agenda. Sur cette dernière, toutes les informations sont bien visibles, avec l’heure de l’évènement, son nom, l’adresse. Un bouton permet d’ouvrir l’agenda, certainement pour effectuer une modification.

Google Messages sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS Google Messages sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS Google Agenda sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS

Les amateurs de YouTube Music ou de Google Pay peuvent aussi distinguer l’interface qui sera bientôt à leur disposition.

Google Pay sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS Le lecteur musique sur Wear OS 3.0 // Source : Wear OS

Pour rappel, Wear OS 3 devrait être déployé dans sa version la plus épurée sur la Pixel Watch, attendue pour le mois de mai, lors de la conférence Google I/O. D’ici là, il y a fort à parier que la firme de Mountain View ait publié d’autres petits détails pour nous faire patienter.

