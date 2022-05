Xiaomi ne veut plus d’APK, Samsung à fond sur un nouveau SoC et tarifs Ionity – L’essentiel de l’actu de la semaine

Encore une semaine tech chargée en actualités : d'un côté, Xiaomi aimerait empêcher les utilisateurs de smartphones Android d'extraire les fichiers APK de leurs appareils. De l'autre, Samsung voudrait développer un nouveau processeur maison capable de faire oublier l'Exynos. Lorsque Ionity fait évoluer son système de paiement en facturant désormais au kWh.

Xiaomi ne veut plus des APK sur les smartphones Android

Le projet Open Source Android a reçu une proposition d’un développeur Xiaomi, qui soumet l’idée suivante : empêcher les propriétaires d’un smartphone Android d’extraire des fichiers APK de leur appareil, pour des raisons de « ressources privées ». Heureusement, Google ne l’entend pas de cette oreille et ne compte pas laisser passer cette idée.

Samsung ne réitèrerait pas l’erreur faite avec les Galaxy S22

« Dream Platform One Team » : voilà le nom de la nouvelle équipe Samsung, composée de 1000 personnes (s’il vous plaît) et chargée de développer une toute nouvelle puce maison censée remplacer l’Exynos. D’ailleurs, le géant coréen aurait déjà décidé de stopper la production de SoC Exynos. Les prochaines versions de Galaxy pourraient donc toutes goûter à un Snapdragon.

Ionity : combien va vous coûter une recharge avec les nouveaux tarifs ?

Grand changement chez Ionity. Le consortium d’entreprises à l’origine des bornes de recharge rapide éponymes stoppe la tarification à la minute jusque-là mise en vigueur, et décide de se tourner vers une tarification au kWh plus traditionnelle. Combien cela va vous coûter en plus, ou en moins ? Nous avons simulé plusieurs cas de figure selon différents modèles de voitures électriques.

Vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.