Xiaomi 12S Ultra pour flasher, ROG Phone 6 pour jouer et cloud gaming chez Samsung – L’essentiel de l’actu de la semaine

Xiaomi en a profité de la semaine pour annoncer ses nouveaux smartphones ultra premium dont un Xiaomi 12S Ultra intrigant. Côté Asus, on vise toujours le marché du gaming avec sa gamme ROG Phone qui accueille deux nouveaux. On a testé le cloud gaming sur les TV Samsung. Retour sur la semaine tech.

Xiaomi 12S Ultra dévoilé : le nouveau fleuron de la marque chinoise

Le nouveau flagship de la marque chinoise est officiel. Le Xiaomi 12S Ultra a été dévoilé lors d’une conférence organisée en Chine. Il affiche fièrement un étrange module photo rond conçu en partenariat le spécialiste Leica et reposant sur un capteur Sony de 1 pouce accompagné d’un périscope et d’un ultra grand-angle. On y trouve également un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 dernier cri et une compatibilité HDR 10, HDR 10+ ou encore Dolby Vision pour son écran Amoled de 6,73 pouces. Notons néanmoins que le smartphone ne sera pas commercialisé en France.

La firme a également dévoilé cette semaine son Smart Band 7 Pro, un bracelet connecté avec GPS intégré.

Lightyear veut un moteur dans chaque roue pour sa voiture solaire

Jamais à court d’arguments pour son véhicule électrique, la start-up néerlandaise Lightyear nous a permis d’approcher sa Lightyear 0, une voiture équipée de panneaux solaires pour économiser et emmagasiner de l’électricité nécessaire à sa conduite. Une voiture extrêmement onéreuse (300 000 euros), mais prometteuse qui veut même aller plus loin. Elle veut s’équiper de quatre moteurs dans chacune de ses roues.

Asus ROG Phone 6 : les smartphones gaming ont de nouveaux challengers

Le fabricant taïwanais revient à la charge sur le segment du smartphone gaming avec deux nouvelles déclinaisons de sa gamme : les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro. Une fois encore, Asus les dote du nec plus ultra tout en gardant ses traits caractéristiques pour satisfaire les joueurs mobiles en tous genres.

Et nous avons déjà pu avoir un premier aperçu du ROG Phone 6 Pro qui fait mieux que l’iPhone 13 Pro en termes de performances.

Le test de la semaine : le Xbox Cloud Gaming sur Samsung TV

Après l’annonce du lancement officiel du Samsung Gaming Hub sur les téléviseurs et écrans compatibles de la marque, nous avons voulu tester ce que donnait ce nouvel accès au cloud gaming. Et pour cela, quoi de mieux que de s’essayer au Xbox Cloud Gaming sur le dernier Smart Monitor M8 2022.

La vidéo de la semaine :

