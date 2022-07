Rivale de la Tesla Model S Plaid, manette mobile de Sony et Instagram qui arrête ses bêtises – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 29 juillet : l'incroyable hyper GT Battista, la manette mobile PlayStation et Instagram qui fait marche arrière. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Battista, une voiture électrique à 1900 chevaux

Battista est une voiture électrique italienne dotée d’une puissance de 1900 chevaux. Le premier exemplaire vient de sortir des ateliers d’Automobili Pininfarina dans le Piémont. La production de 150 modèles est prévue pour cette « hyper GT » qui pousse la personnalisation jusqu’au bout et qui compte bien éclipser la Tesla Model S Plaid.

Sony PlayStation aussi signe une manette pour smartphone

Le marché semble avoir le vent en poupe alors il n’est finalement pas très étonnant de voir Sony PlayStation présenter une manette pour smartphone. Conçue avec Backbone, l’appareil se nome assez logiquement « Backbone One édition PlayStation ». L’utilisation de la fonction Remote Play est mise en avant, mais il faut rappeler que le PlayStation Plus Premium n’est pas disponible sur mobile. Pour l’instant, l’intérêt de cette nouvelle manette est donc un peu limité.

Instagram fait marche arrière

Sont-ce les plus de 200 000 personnes qui ont signé la pétition ou simplement l’influence de Kim Kardashian et Kylie Jenner qui ont fait plier Meta ? Peut-être un peu des deux. Quoi qu’il en soit, face à la grogne des utilisateurs célèbres ou non, les équipes d’Instagram ont annoncé « faire marche arrière » sur la refonte de l’interface de l’application annoncée il y a plusieurs mois. Inspirée de TikTok, cette nouvelle version de la plateforme comptait mettre beaucoup plus en avant les vidéos, mais le changement n’a pas convaincu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.