Batterie des iPhone, nouvelle techno attendue sur les Galaxy S24 et achat d’une Tesla depuis l’application – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 21 septembre : Apple corrige l'affichage de batterie d'iOS 16, les Galaxy S24 profiteraient du Wi-Fi 7 et Tesla permet d'acheter des voitures depuis son application.

Apple a compris son erreur sur l’affichage du pourcentage de batterie des iPhone

Avec iOS 16, Apple a apporté une fonction attendue de longue date des utilisateurs d’iPhone : l’affichage du pourcentage de batterie dans l’icône présente en haut à droite de l’écran. Cependant, le système était jugé trompeur par les utilisateurs, puisque la jauge de la batterie restait pleine jusqu’à ce que l’autonomie restante ne tombe à 20 % de batterie. Apple a finalement corrigé cette fonction dans iOS 16.1 en proposant une icône dynamique affichant une jaune représentative du nombre affiché en surimpression.

Les Galaxy S24 pourraient être les premiers à intégrer cette technologie

Alors que l’on attend désormais les Galaxy S23 au début de l’année prochaine, on en sait également davantage sur la génération suivante, les Galaxy S24 prévu pour 2024. D’après les informations du site taïwanais DigiTimes, Samsung travaillerait d’ores et déjà d’arrache-pied pour que sa gamme de smartphone soit compatible avec le Wi-Fi 7… quand bien même la norme n’a pas été annoncée. On peut s’attendre à des débit bien plus élevés, mais aussi à une meilleure gestion de la saturation du réseau ou de la latence.

Tesla : il est désormais possible d’acheter une voiture électrique d’une manière surprenante

Peut-être songez vous à acheter une Tesla, mais que vous êtes refroidis par le fait que cette acquisition n’est pas possible depuis l’application du constructeur. Qu’à cela ne tienne, si ce cas existe, le constructeur américain a désormais pensé à vous. Désormais, l’application mobile de Tesla permet directement de commander une Tesla Model S, Model X, Model 3 ou Model Y, sans avoir à passer par le site Internet du constructeur.

