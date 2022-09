Les Galaxy S24 pourraient être les premiers à intégrer cette technologie

Alors que les Galaxy S23 ne sont pas encore sortis du bois, une rumeur évoquant les S24 laisse entendre qu'ils seront parmi les premiers téléphones à intégrer le Wi-Fi 7.

Oui, la saison des rumeurs démarre bien tôt pour les Galaxy S24. Alors que Samsung n’a pas encore dévoilé la teneur de ses Galaxy S23, mais on apprend déjà par l’intermédiaire de DigiTimes (via Sam Mobile) un élément sur les prochains prochains flagships de la marque.

Samsung a l’habitude d’être parmi les premiers à intégrer les nouvelles technologies Wi-Fi, le Galaxy S10 avait été le premier smartphone équipé du Wi-Fi 6, le S24 pourrait remettre le couvert avec le Wi-Fi 7 et être parmi les premiers à intégrer cette nouvelle norme.

Promesses du Wi-Fi 7

Pour rappel, la nouvelle norme Wi-Fi promet une vitesse de débits 2,4 fois plus importante que le Wi-Fi 6, de quoi imaginer des usages en Cloud Gaming à des définitions plus importantes que celles disponibles actuellement, qui ne dépasse pas la QHD en général. Dans le détail, le Wi-Fi 6 est limité à environ 9,6 Gb/s contre 30 à 40 Gb/s pour la nouvelle norme.

Au-delà du débit pur, le Wi-Fi 7 devrait s’accompagner, comme toute nouvelle norme réseau, de nouvelles technologies permettant de mieux gérer le flux ou encore la saturation du réseau. Sur le site d’Intel par exemple, on peut lire que la latence devrait être améliorée, tout comme la fiabilité. La nouvelle norme devrait aussi ouvrir la voie à de nouveaux canaux en 320 MHz, qui feront « font deux fois la taille des générations Wi-Fi précédentes ».

Plusieurs entreprises se sont d’ores et déjà positionnées sur ce nouveau secteur. MediaTek a présenté une première puce au CES 2022, Intel a promis des PC portables équipés en 2024 et Qualcomm a d’ores et déjà annoncé une puce dédiée, la FastConnect 7800. La course est lancée.

