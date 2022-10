Hopium Machina, caméras de surveillance Leroy Merlin et iPad 10 – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette semaine du 17 octobre a été marquée par la voiture française Hopium Machina présenté au Mondial de l’Automobile à Paris, mais aussi les nouvelles caméras de surveillance pour intérieur et extérieur signés Leroy Merlin et enfin l’officialisation de l’iPad 10.

Voici la Hopium Machina : l’impressionnante voiture française se dévoile enfin

Notre présence au Mondial de Paris nous a permis de tomber nez à nez avec l’Hopium Machina, une voiture française qui promet 1000 kilomètres d’autonomie et un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Cette sportive à quatre portes s’appuie par ailleurs sur une pile à combustible à hydrogène. Pour les plus curieux et curieuses, notre couverture du salon a découlé sur une pléthore d’articles disponibles sur cette page.

Leroy Merlin lance ses caméras de surveillance intérieur et extérieur

Si vous êtes à la recherche d’une caméra de surveillance abordable, alors les nouvelles références de Leroy Merlin pourraient vous faire de l’œil. L’enseigne a effectivement présenté sa gamme Lexman, composée de deux modèles : l’une de 40 euros pour l’intérieur, l’autre de 60 euros pour l’extérieur. Le binôme est compatible avec l’écosystème Enki.

iPad 10 officialisé : Apple met enfin un terme au Lightning

Apple a effectué une série d’annonces, parmi laquelle la présentation de l’iPad 10. Pour cette nouvelle génération, la tablette entrée de gamme de la marque à la pomme abandonne enfin le port Lightning au profit d’un port USB-C, comme c’est le cas sur ses compères plus haut de gamme. 5G, Wi-Fi 6 et puce A14 font notamment partie des nouveautés introduites, le tout à un prix en hausse d’une génération à une autre.

