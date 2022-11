Nouveau drone DJI, voiture chinoise en approche et un smartphone avec un objectif gigantesque – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 novembre : DJI annonce un nouveau drone, on connaît le prix de la Ora Lightning Cat et Xiaomi a développé un concept de smartphone étrange. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Mavic 3 Classic : DJI lance un drone qui se concentre sur l’essentiel à prix bien plus contenu

Un an après la sortie de son Mavic 3, DJI a dévoilé une nouvelle déclinaison de son drone haut de gamme. Baptisée sobrement DJI Mavic 3 Classic, cette nouvelle version profite de la plupart des qualités de la version précédente, mais à un prix bien plus contenu. Ce drone se distingue en fait de son prédécesseur par l’absence de seconde caméra avec téléobjectif, le tout pour un prix plus accessible, à 1499 euros, contre 2099 euros pour le modèle de 2021.

Cette « copie » chinoise et électrique de la Porsche Panamera coûte moins de 30 000 euros

Peu à peu, le groupe chinois Great Wall Motor prend du galon. Cette semaine, le constructeur Ora — qui fait partie du groupe GWM — a annoncé la commercialisation de sa Next Ora Cat. Alors que le lancement est prévu dans les prochaines semaines en Chine, on en sait un peu plus sur son tarif et ses prestations. Le véhicule devrait être proposé à domicile à partir de 189 800 yuans, soit 26 345 euros. Elle devrait également être lancée sous le nom de Lightning Cat et profiter d’une autonomie de plus de 700 kilomètres.

Xiaomi 12S Ultra Concept : attacher de vrais objectifs d’appareils photo, au risque d’être ridicule

En Chine, Xiaomi a présenté un concept de smartphone qui a de quoi étonner. Comme son nom l’indique, le Xiaomi 12S Ultra Concept est basé sur le Xiaomi 12S Ultra. Néanmoins, il profite d’une particularité de taille : son système d’objectif interchangeable. Xiaomi a en effet conçu ce smartphone comme un appareil photo hybride, avec la possibilité d’adosser une optique Leica. Pour l’heure, il ne s’agit que d’un concept et aucune commercialisation n’a été annoncée.

