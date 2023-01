Nouveautés Xiaomi, nouvel onglet Google Contacts, changement pour les téléphones fixes – L’actu tech de la semaine

Alors que l'année 2023 commence, il est l'heure de faire le point sur les principales actualités de la dernière semaine de 2022. Une semaine qui a été marquée notamment par de nouveaux produits Xiaomi, mais également un changement à venir pour les téléphones fixes.

Xiaomi fait le plein de nouveaux produits

Xiaomi a profité de la semaine entre Noël et le jour de l’an pour dévoiler de nombreuses nouveautés à l’occasion d’une conférence en Chine. Le constructeur a ainsi présenté rien de moins que quatre nouveaux smartphones, avec les Redmi K60, K60 Pro, K60E et Note 12 Pro Speed Edition. En plus des téléphones, Xiaomi en a profité pour dévoiler de nouveaux accessoires, toujours sous sa marque Redmi. On a ainsi eu droit à des écouteurs sans fil, les Redmi Buds 4 Lite, mais également à une montre connectée, la Redmi Watch 3, et à un bracelet connecté, le Redmi Band 2. Pour l’instant, aucune commercialisation en France n’a été annoncée.

Google ajoute un onglet à son application de contacts

Google a mis à jour son application Contacts regroupant l’ensemble de votre répertoire. Pour rappel, cette application est celle installée par défaut notamment sur les smartphones Pixel de la marque. La principale nouveauté de cette mise à jour concerne l’ajout d’un nouvel onglet qui vous permettra de retrouver plus facilement vos contacts favoris ainsi que ceux ajoutés récemment. Présents dans l’onglet « Sélection », cet onglet va ainsi vous permettre de retrouver très facilement les contacts que vous appelez régulièrement. Une fonction pratique en cas d’urgence pour ne pas avoir à passer de longues secondes à faire défiler son répertoire.

Un gros changement pour les téléphones fixes en 2023

La portabilité du numéro, les utilisateurs de téléphones portables connaissent bien. Désormais, cette règle va arriver sur les lignes fixes. En effet, à compter de ce dimanche 1er janvier, tous les abonnés à une ligne fixe pourront conserver le numéro de leur ligne, même s’ils changent de région. Rappelons en effet que depuis 1996, chaque quart de la France métropolitaine et la région Île-de-France disposent d’un indicatif téléphonique, de 01 à 05. Jusqu’à présent, au moment de déménager, vous deviez changer d’indicatif en fonction de la région où vous emménagiez. Dorénavant, vous pouvez garder le même numéro.

La vidéo de la semaine

