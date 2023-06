Panasonic MX700, MX800, MX940 et MX950 : des TV LED et Mini-LED pour 2023

Parallèlement aux annonces concernant les TV Panasonic OLED, la marque japonaise a également annoncé son nouveau line-up pour les modèles LCD embarquant un système de rétroéclairage LED et même une série Mini-LED dont voici tous les détails.

En plus de ses modèles OLED, Panasonic propose également des séries de TV utilisant la technologie d’affichage LCD. Il s’agit, pour 2023, des MX950, MX940, MX800 et MX700. Une autre série, MX600, a également été annoncée, mais n’est pas disponible en France.

La série de TV Panasonic MX950 représente le haut de gamme de la marque dans cette catégorie. Il s’agit de modèles embarquant la technologie de rétroéclairage Mini-LED afin de limiter les effets de blooming et d’optimiser le contraste des images. On peut compter sur l’intégration de la puce HCX Processor Pro AI, comme sur les séries OLED MZ1500 et MZ2000.

La série MX950 supporte les formats vidéo HLG, HDR10+ et Dolby Vision IQ avec un capteur de luminosité intégré pour adapter l’image en fonction des conditions d’éclairage de la pièce. Le mode Filmmaker est de mise ainsi que la compatibilité avec le format audio Dolby Atmos. Les assistants Google et Alexa sont présents, via le système My Home Screen version 8.0. Ce dernier propose désormais des fonctionnalités dédiées aux personnes malvoyantes et malentendantes.

Pour le gaming, on peut compter sur une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium ainsi que sur le Game Mode Extreme, comme sur les séries MZ2000 et MZ1500. Rappelons que celles-ci ajoutent à cela le support de la technologie G-Sync de Nvidia, les modes audio gaming et le mode d’image True Game qui peut être calibré. Il y a deux entrées HDMI 2.1 et deux autres en version 2.0 ne supportant pas toutes les technologies d’optimisation pour les jeux.

Le système audio s’appuie sur 2 haut-parleurs de 15 watts chacun avec un woofer de 20 watts pour un total.

La série Panasonic MX950 est déclinée en 55 et 65 pouces. Le modèle Panasonic TX-65MX950E est annoncé à un prix de 2000 euros alors qu’il faut compter sur un tarif de 1600 euros pour le modèle TX-55MX950E de 55 pouces.

Série Panasonic MX940 avec une dalle Full Array LED

La série Panasonic MX940 est déclinée en plusieurs tailles de 43 et 50 pouces. Elle dispose du système de rétroéclairage LED avec des diodes installées sur la totalité de la surface de l’écran (Full Array LED) associé à la fonction de traitement Local Dimming pour tenter de produire des noirs aussi profonds que possible et de limiter les effets de blooming. Cette série profite du même processeur de traitement d’image HCX Processor Pro AI que l’on trouve aussi dans les séries MZ2000, MZ1500 et MX950, par exemple.

La série supporte les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ et le mode Filmmaker est de la partie et peut exploiter le capteur de luminosité. Côté gaming, il y a le Game Mode Extreme. Il y a deux prises HDMI 2.1 dont une est compatible eARC et deux ports HDMI 2.0.

Pour la partie audio, les télévisions sont compatibles Dolby Atmos s’appuyant sur la présence de deux haut-parleurs d’une puissance totale de 20 watts. Les télévisions de cette série sont animées par My Home Screen 8.0. Elles sont contrôlables à la voix via Alexa ou l’assistant Google.

Le téléviseur Panasonic TX-43MX940E sera proposé à la rentrée pour un prix de 1000 euros.

Série Panasonic MX800 de 43 à 85 pouces sous Fire TV d’Amazon

Plus abordable, la série Panasonic MX800 est déclinée en 43, 50, 55, 65 et 85 pouces. Elle a la particularité de fonctionner avec le système Fire TV d’Amazon que l’on trouve sur les dispositifs connectés du géant américain. Cette interface permet de se voir suggérer les contenus en fonction des programmes regardés, de télécharger des applications et d’avoir un contrôle total à la voix, via Alexa.

La série est animée par le processeur de traitement d’image HCX Processor et elle supporte les modes HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision en Ultra HD, ainsi que le mode d’image Filmmaker et le format audio Dolby Atmos. Elle utilise un système de rétroéclairage LED et le son est assuré par deux haut-parleurs de 20 watts au total.

Ce téléviseur bénéficie d’un mode Jeu qui permet de réduire le temps de retard à l’affichage, mais les 4 entrées HDMI étant en version 2.0, il n’est pas possible de profiter des optimisations pour les jeux des autres modèles.

Le téléviseur Panasonic TX-43MX800E sera disponible pour un prix de 800 euros. Comptez sur un tarif de 900 euros pour le TX-50MX800E de 50 pouces, 1000 euros pour le TX-55MX800E de 55 pouces, 1200 euros pour le TX-65MX800E de 65 pouces et 2800 euros pour le TX-85MX800E de 85 pouces.

Série Panasonic MX700 avec un rétroéclairage LED et du Dolby Vision

Enfin, la série MX700 représente les modèles les plus abordables de la marque. Il s’agit de télévisions dotées d’un système de rétroéclairage LED et capables d’afficher une définition Ultra HD. On peut compter sur une compatibilité avec les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision pour l’image et Dolby Atmos pour le son. Le mode d’image Filmmaker est également présent.

Les télévisions sont animées par Google TV avec la possibilité d’un contrôle à la voix, de téléchargement d’applications et de suggestions de contenus en fonction des programmes regardés. Il y a 3 entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC et deux peuvent supporter les technologies VRR et de réduction du temps de retard à l’affichage (ALLM). Pour la partie audio, il faut faire avec deux haut-parleurs de 10 watts chacun.

Notez que Panasonic propose également la série MX710 qui embarque exactement les mêmes caractéristiques techniques, mais avec un pied central argenté. La série est déclinée en 43, 50, 55 et 65 pouces.

Le téléviseur Panasonic TX-43MX700E sera proposé à 600 euros. Comptez sur un tarif de 750 euros pour le TX-50MX700E de 50 pouces, 800 euros pour le TX-55MX700E de 55 pouces et 1000 euros pour le TX-65MX700E de 65 pouces.

