Google Gemini, location de Tesla et grosse mise à jour Garmin – L’actu tech de la semaine

La semaine du 4 décembre 2023 a été marquée par plusieurs faits d'actualité importants. Pour commencer, Google a levé le voile sur son nouveau modèle de langage (LLM) répondant au nom de Gemini. Ce fut aussi l'occasion de vous expliquer pourquoi certains loueurs ne voulaient plus des Tesla. Enfin, Garmin a déployé une importante mise à jour pour onze montres connectées.

Google impressionne avec Gemini, mais il y a un mais

Google a dévoilé Gemini, un modèle de langage (LLM) surpassant GPT-4 (ChatGPT) dans presque tous les domaines. Gemini se distingue par sa capacité à comprendre et traiter divers types d’informations, y compris le texte, le code, l’audio, l’image et la vidéo. Sur 30 des 32 référentiels académiques, Gemini excelle, offrant des capacités de raisonnement sophistiquées. Problème : la vidéo de démonstration publiée par Google est « truquée ». De fausses questions avaient été préalablement enregistrées pour aiguiller son IA vers les bonnes réponses.

Les Tesla peu appréciées par certains loueurs

Sixt, un géant de la location de voitures, a annoncé la réduction du nombre de Tesla dans sa flotte. Cette décision est motivée par la faible valeur résiduelle des modèles Tesla, exacerbée par les fluctuations de prix du constructeur. Sixt, comme d’autres entreprises de location, vend ses véhicules d’occasion après quelques années, et la valeur résiduelle est cruciale pour leur rentabilité. Les coûts de réparation élevés des voitures électriques et la baisse de la valeur de revente ont poussé Sixt à réduire la voilure et diversifier sa flotte avec d’autres marques.

La grosse mise à jour de Garmin sur 11 montres connectées

Garmin a annoncé une mise à jour majeure pour 11 de ses montres connectées, apportant des fonctionnalités innovantes pour le sport et la santé. Les nouvelles fonctionnalités incluent la détection de siestes, la mesure de la température cutanée, et des améliorations pour le running, comme la dynamique de course et la puissance de course au poignet. Ces mises à jour visent à améliorer l’expérience utilisateur en offrant des mesures plus précises et des fonctionnalités supplémentaires pour le suivi de la santé et de l’activité physique.