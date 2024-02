Cet opérateur est un champion du Wi-Fi et il a une offre imbattable à proposer sur son abonnement

La Fibre à moins de 20 euros, c’est la promesse de Bouygues Telecom avec son offre Bbox Fit à 18,99 euros par mois pendant les six premiers mois puis 32,99 euros par mois. Une offre parmi les plus économiques du marché mais qui n'est pas vouée à durer.

Alors que la majorité des opérateurs proposent par défaut un (coûteux) décodeur TV, peu nombreuses sont les offres qui se concentrent sur l’essentiel. L’essentiel c’est simplement : une connexion fibre solide et rapide. Bouygues Telecom propose l’une de ces offres avec son abonnement Bbox Fit. Le principe est simple : une box fibre avec les meilleures performances du marché en Wi-Fi, le tout à 18,99 euros par mois pendant six mois puis 32,99 euros par mois (engagement 12 mois). Si vous êtes plus plateforme de streaming que TV, cette offre est clairement faite pour vous.

Un abonnement qui offre l’essentiel sans rogner sur les performances

Pour son tarif d’appel de 18,99 euros par mois, la Bbox Fit propose un débit montant et descendant de 400 Mb/s. Bouygues Telecom est d’ailleurs connu pour proposer la meilleure connexion Wi-Fi tous opérateurs confondus. L’assurance de pouvoir télécharger vos fichiers en filaire ou en Wi-Fi dans les meilleures conditions. Dans les faits, cela signifie qu’un fichier ou un jeu vidéo de 10 Go ne devrait pas mettre plus de trois minutes à être téléchargé sur votre ordinateur.

Mieux, l’opérateur intègre à son application compagnon une fonctionnalité de diagnostic réseau grâce à laquelle vous serez aiguillés pour placer votre box au meilleur endroit dans votre logement. Si cela ne suffit pas, l’application pourra alors vous proposer d’utiliser des répéteurs. Bouygues Telecom a d’ailleurs pensé à tout et en propose à la location contre 5 euros par mois.

En outre, la Bbox Fit vous permet de profiter d’un numéro de téléphone fixe (votre ancien ou un nouveau en fonction de vos besoins) et d’appels illimités vers les fixes métropolitains et ceux de 110 pays supplémentaires.

Un service client aux petits soins

En souscrivant à l’offre Bbox Fit, vous profitez également du service client de Bouygues Telecom disponible 7 j/7. Et ce depuis le moment de la souscription jusqu’à vos premiers pas avec votre nouvelle Box. Non seulement l’installation de la fibre est garantie clé en main (quand le technicien repart de chez vous, tout est installé et fonctionnel), mais en plus pour pallier l’attente potentielle de l’arrivée de votre box, l’opérateur met à disposition une clé 4G avec 200 Go de données disponibles dès le jour de votre souscription. Bouygues Telecom se charge par ailleurs de résilier votre précédent abonnement box et prend en charge une partie des frais de résiliation, jusqu’à 100 euros.

Si vous souhaitez souscrire à l’offre Bbox Fit, c’est extrêmement simple. Il vous suffit de tester l’éligibilité de votre ligne grâce à l’outil proposé par Bouygues Telecom. Il ne vous reste ensuite qu’à sélectionner la Bbox Fit puis les frais de mise en service et de convenir d’un rendez-vous avec un technicien pour installer la fibre. Lors de la commande, vous pouvez par ailleurs choisir de conserver votre ancien numéro de téléphone fixe en fournissant à l’opérateur votre numéro RIO.