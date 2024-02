Google Gemini arrive en force, une fonctionnalité Tesla bluffante pour l’Europe et bonne nouvelle pour le PS VR 2 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 22 février : Google Gemini débarque dans tout Google, une fonctionnalité Tesla bluffante arrive en Europe et l'arrivée du PS VR 2 sur PC. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Gemini se déploie en force

Après des mois de teasing (et un autre nom), l’IA de Google arrive enfin en masse dans tous ses services, qu’il s’agisse de Google Docs, Meet ou mĂŞme Gmail. Pour l’instant absente en France, l’offre Google One AI Premium vous permettra d’utiliser Gemini avec votre abonnement Google One existant.

Tesla : une fonctionnalité bluffante arrive enfin en Europe

La conduite autonome Tesla pourrait bien arriver en Europe dès l’annĂ©e prochaine. De nouvelles rĂ©glementations europĂ©ennes pourraient bien autoriser enfin le FSD (Full Self-Driving) sur le vieux continent. Les premières discussions auront lieu en mars prochain au parlement.

Le PS VR 2 sera bientĂ´t compatible PC

C’est la bonne nouvelle qu’on n’attendait pas : Sony est en train de travailler Ă rendre compatible son casque de rĂ©alitĂ© virtuelle, le PS VR 2, sur PC et ainsi jouer aux jeux du catalogue Sony, mais pas que, en VR sur une autre machine que la PS5.