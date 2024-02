Gmail, Google Docs, Meet… Google met Gemini partout

Gemini arrive dans Gmail, Google Docs, Meet et d'autres applications Google pour offrir tout un tas de fonctions d'intelligence artificielle. Pour en profiter, il faut souscrire l'offre Google One AI Premium pas encore disponible en France.

Google multiplie les annonces autour de l’intelligence artificielle. Google Bard est ainsi devenu Gemini pour ĂȘtre plus puissant et Gemini a rapidement goĂ»tĂ© Ă sa version 1,5.

Et retenez bien ce nom, vous devriez encore le croiser sur les applications populaires du gĂ©ant amĂ©ricain comme Gmail, Google Docs ou Meet. En effet, la firme de Mountain View annonce une Ă©volution d’un de ses forfaits Google One — son service de stockage en ligne qui donne aussi accĂšs Ă quelques fonctions.

Ainsi, dans un communiquĂ©, l’entreprise rappelle qu’elle a rĂ©cemment lancĂ© l’offre Google One AI Premium « qui vous donne accĂšs Ă Gemini Advanced — une nouvelle expĂ©rience qui utilise 1.0 Ultra, notre modĂšle d’IA le plus grand et le plus efficace largement disponible aujourd’hui ». Or ça ne s’arrĂȘte pas lĂ .

Aujourd’hui, nous apportons encore plus de valeur au forfait Google One AI Premium avec Gemini dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet (anciennement Duet AI). À partir d’aujourd’hui, vous pourrez accĂ©der aux fonctionnalitĂ©s de Gemini directement dans les produits Google que vous utilisez dĂ©jĂ et accomplir davantage de tĂąches sans devoir passer d’un onglet ou d’une application Ă l’autre. Par exemple, vous pouvez obtenir de l’aide pour rĂ©diger une invitation Ă un repas dans Gmail, rĂ©diger un itinĂ©raire de voyage dans Docs, Ă©tablir un budget familial dans Sheets ou crĂ©er un tableau de visualisation pour la rĂ©novation de votre cuisine dans Slides.

Comme le souligne Google, ce sont autant de choses qui Ă©taient dĂ©jĂ possibles via les nouveautĂ©s de Google Duet annoncĂ©es pendant la Google I/O de 2023. Mais Ă©videmment, avec Gemini, l’entreprise aux quatre couleurs nous promet des capacitĂ©s dĂ©cuplĂ©es et des fonctions plus intelligentes que jamais.

Pas encore disponible en France

Google indique que « Gemini dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet commence Ă ĂȘtre dĂ©ployĂ© aujourd’hui en anglais pour les membres du plan AI Premium dans plus de 150 pays ». Nous n’avons pas vu cette offre proposĂ©e en France pour le moment, sans doute les pays europĂ©ens devront-ils patienter un peu plus longtemps comme c’est souvent le cas sur les outils d’IA gĂ©nĂ©ratives.

Aux États-Unis, l’offre coĂ»te 19,99 dollars par mois et donne aussi accĂšs Ă 2 To de stockage.