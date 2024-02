Comment Gemini pourrait décupler la puissance de Google Messages

Google se préparerait à intégrer feu Google Bard, désormais nommé Gemini, dans Google Messages. De quoi utiliser le chatbot directement dans l'application de SMS, tout en y intégrant davantage les services Google.

Ça bouge plus que jamais chez Google côté intelligence artificielle. L’entreprise a publié ce 8 février Gemini, l’application de chatbot remplaçant officiellement Bard, tout en lançant Gemini Advanced, un abonnement à 20 dollars par mois. Mais Google Messages aussi pourrait à l’avenir être concerné.

Gemini bientôt dans Google Messages : à quoi ça servirait

On savait déjà que Bard ferait son apparition dans Google Messages, puisque cela avait été repéré dans une version bêta de l’application de SMS/MMS. Cela permettra de faire rédiger des messages, dans un style choisi, d’en rallonger ou d’en raccourcir, mais aussi de les traduire avant de les envoyer. Mais AssembleDebug révèle sur X que Bard, qui sera remplacé par Gemini, ferait son apparition dans Google Messages et qu’il proposerait des extensions.

Au-delà de la simple utilisation du chatbots, ce sont les extensions qui pourraient en faire un outil véritablement utile. Ce d’autant plus si vous utilisez les autres services de Google. Comme le décrit Android Police, cela permettrait d’afficher une petite fenêtre Google Maps lorsqu’on le demande à Bard/Gemini. Même chose pour Gmail, Google Agenda, etc. Ces extensions existent en fait déjà depuis plusieurs mois : elles sont disponibles sur la version navigateur du chatbot, toujours la seule disponible en France.

C’est aussi le résultat du remplacement, qui n’a pas été confirmé, de Google Assistant par Gemini. Gemini pourra être défini comme assistant vocal par défaut dans Android, interagir avec les services de Google et on pourra communiquer avec lui par la voix. On sait que Google travaille sur une application dédiée, Assistant with Bard, qui pourrait prochainement être renommée Assistant with Gemini. Pour le moment, la société n’a pas annoncé de date de sortie.

