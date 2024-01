Google Messages misera bientôt sur Bard pour enrichir vos conversations avec l’IA

Google continue de saupoudrer Bard sur ses services et d'incorporer de plus en plus son IA générative au sein de ses différentes applications. Google Messages devrait bientôt en savoir quelque chose.

Des indices découverts par Assemble Debug dans la version 20240111_04_RC00 de l’application Google Messages, laissent fortement entendre que Google serait sur le point d’installer Bard sur son application de messagerie. L’intelligence artificielle de Google pourrait notamment être invoquée pour des échanges RCS avec d’autres contacts, et serait même en mesure d’être ajoutée dans des conversations, potentiellement afin d’être sollicitée par les différents participants. Une piste qui ne manque pas d’éveiller la curiosité.

Pour contexte, il faut rappeler que Google déploie petit à petit Bard sur l’ensemble de ses services et applications. L’idée de voir l’IA générative de la firme intégrer Google Messages est donc loin d’être saugrenue. Il serait même surprenant qu’elle ne finissent pas par y poser ses valises.

Bard sur Google Messages ? Ce serait pour bientôt…

Les captures d’écran partagées par Assemble Debug nous permettent d’avoir un premier aperçu de ce que Google mijote en la matière. On découvre notamment qu’avec Bard, les utilisateurs de Google Messages seront en mesure d’écrire des messages avec son assistance, mais aussi de traduire du texte, et d’identifier des images, entre autres. On apprend en outre que Bard utiliserait la localisation de l’utilisateur et ses conversations passées pour enrichir ses réponses.

Notez toutefois que cette fonctionnalité ne sera proposée qu’aux utilisateurs de 18 ans ou plus, et qu’elle ne sera pas chiffrée de bout-en-bout… ce qui pourrait en dissuader certains. Google indique par ailleurs que les données exploitées par Bard dans le contexte de Google Messages seront sauvegardées (et vraisemblablement exploitées) pendant 18 mois. Et ce n’est pas tout : les utilisateurs activant Bard sur Messages devront garder en tête que leurs messages seront susceptibles d’être vus par des examinateurs de Google.

Les utilisateurs pourront par contre désactiver manuellement Bard de Google Messages à tout moment. Dans ce cas de figure précis, leurs données seront alors supprimées au bout de 72 heures.

Reste maintenant à savoir quand Bard fera son entrée effective sur Google Messages… et si les utilisateurs de l’application seront prêts à accepter les compromis induits par l’IA sur l’épineux terrain de la confidentialité.