Un grand sabotage internet en France, le nouveau visage de Windows 11 et des nouvelles apps Samsung déjà disponible – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 juillet : l'internet français touché par un sabotage, Windows fait peau neuve avec sa dernière mise à jour et deux applications déjà disponibles sous Samsung One UI 7.0.

Source : Golem.de

Le réseau internet français touché par un acte de vandalisme

Dans la nuit du 28 au 29 juillet, le « backbone » (les grandes lignes nationales de fibre optique) du réseau internet français a été touché par plusieurs actes de vandalismes, occasionnant des problèmes de connexion et de rapidité internet dans plusieurs départements français. Un incident « multiopérateurs » à l’origine encore inconnue, mais une enquête est en cours.

Voici ce que contient la nouvelle version de Windows 11

Windows 11 vient de recevoir une nouvelle mise à jour, baptisée 24H2. Elle apporte plusieurs nouveautés, comme un écran de verrouillage remanié, un nouveau menu « Démarrer », un explorateur de fichier amélioré, un gestionnaire de tâches plus précis et d’autres détails. Cette mise à jour devrait arriver en version stable dans les prochaines semaines.

Samsung One UI 7.0 arrive déjà sur deux applications

La nouvelle interface de Samsung, baptisée One UI 7.0, arrivera bientôt en versions bêta, mais les applications « Navigateur » et « Horloge » sont déjà disponibles en version mise à jour. De quoi avoir un premier aperçu, mais attention : ces applications ne sont pas encore officielles et ne sont disponibles qu’en APK.