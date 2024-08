« La Bibliothèque d’Alexandrie du Hack » ferme ses portes : une mauvaise nouvelle pour la conservation du jeu vidéo

Le site ROMHacking.net arrête son activité. Il sera encore possible d’accéder au travail effectué sur archive.org, mais c’est une terrible nouvelle pour la conservation du jeu vidéo.

Tetris sur Game Boy // Source : Unsplash – Hello I’m Nik

Contrairement à ce que son nom peut laisser suggérer en français, ROMHacking.net ne proposait pas de télécharger des copies illégales de jeux commerciaux.

Non, le site était plutôt la référence pour toute la communauté du jeu vidéo rétro quand il s’agissait de proposer des patchs non officiels pour de vieux jeux, des traductions amateurs ou encore des utilitaires pour moderniser l’expérience de jeu.

C’est donc une très mauvaise nouvelle quand ROMHacking annonce le 1er août l’arrêt complet de ses activités. Le site devient « read only » et il n’est plus possible de partager de nouveaux projets ou des mises à jour.

Pourquoi ROMHacking ferme ses portes ?

Heureusement, les milliers de hacks, traductions, utilitaires et autres outils ne disparaissent pas totalement. Il reste possible de les télécharger, notamment sur une copie Archive.org. La fin de l’activité du site devrait toutefois mettre un coup aux communautés spécialisées dans le jeux rétro qui ont à cœur d’améliorer, de moderniser ou traduire des vieux jeux vidéo.

Alors pourquoi cette annonce soudaine ? On comprend sur la publication officielle que le poids de la gestion de ce site international était devenu trop lourd pour le fondateur Nightcrawler, au bout de près de 20 ans d’exercice.

Le site est passé d’une utilisation essentiellement humaine à une utilisation abusive des ressources par des robots et des personnes trop zélées. Ils ont noyé tous les autres. Nightcrawler

Le fondateur du projet admet avoir déjà cherché à trouver un remplaçant, « mais les étoiles ne se sont pas alignées ».

Sur le forum officiel du site, les fans accusent le coup : « Merci beaucoup pour ces merveilleux souvenirs », « RomHacking.net était la bibliothèque d’Alexandrie du rom hacking. C’est triste de le voir partir ainsi », « C’est peut-être la fin d’une époque », peut-on lire dans les premières pages de commentaires.