Le problème des chipsets Intel résolu, le futur (re)boom des imprimantes 3D et le test du Xiaomi 14T Pro – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 27 septembre : cause trouvée pour l’instabilité des processeurs Intel, deux sociétés chinoises qui rebattent les cartes du marché des imprimantes 3D et le test du smartphone Xiaomi 14T Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Mystère enfin résolu au sujet des problèmes des chipsets Intel

Suite à plusieurs semaines d’investigation approfondie et une période prolongée d’incertitude parmi les utilisateurs, Intel a finalement réussi à déterminer les causes multiples des problèmes de stabilité et de performances affectant ses processeurs Core de 13e et 14e génération. Cette découverte met un terme aux spéculations et ouvre la voie à des solutions concrètes pour améliorer l’efficacité de ces technologies.

Il y a eu une époque où l’impression 3D était l’apanage des passionnés de technologie et des bricoleurs avertis. De nos jours, avec l’émergence d’entreprises telles que Bambulab et Creality, manipuler une imprimante 3D est devenu extrêmement simple. Voici pourquoi votre future imprimante sera un modèle 3D.

Notre test complet du Xiaomi 14T Pro

Xiaomi vient de présenter son nouveau smartphone Premium. Suite au succès du Xiaomi 14 qui a conquis notre rédaction, nous avons voulu savoir ce qu’il en était de ce modèle qui, sur le papier, s’avère particulièrement séduisant. En effet, cette nouvelle version, plus abordable, offre des performances et une qualité photographique comparables à celles des produits haut de gamme. De plus, elle se distingue par l’intégration de l’intelligence artificielle, une première chez Xiaomi. Voici ce que nous en avons pensé.