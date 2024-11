Gemini en français dans Google Workspace, une Tesla Model 3 plus rapide et Google force Fitbit – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 21 novembre : Gemini enfin disponible en français sur Google Workspace, une mise à jour qui booste la Tesla Model 3 et Google veut imposer Fitbit sur smartphone. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Google intègre Gemini à Workspace en français

Google introduit l’IA Gemini pour Gmail, Docs, et Sheets en français, permettant de résumer des emails, synthétiser des documents, ou créer des tableaux interactifs via des requêtes en langage naturel. Accessible via un abonnement supplémentaire de 20 euros par mois, l’offre cible avant tout les entreprises cherchant à améliorer leur productivité grâce à l’IA.

Tesla Model 3 : une mise à jour payante booste ses performances

Tesla propose une mise à jour payante “Acceleration Boost” pour la Model 3 Highland, augmentant sa puissance et réduisant le 0-100 km/h à 3,8 secondes. Disponible en Asie pour environ 1 850 euros, cette option permet de débloquer 88 chevaux supplémentaires. En Europe, elle devrait bientôt être accessible via l’application Tesla.

Google impose Fitbit sur les smartphones Android

Google encourage les constructeurs à préinstaller l’application Fitbit sur leurs appareils, remplaçant Google Fit, désormais obsolète. Cependant, Fitbit est jugée moins utile, car limitée aux données des montres Fitbit et Pixel Watch. La décision suscite des critiques, notamment en raison de la multiplication des applications préinstallées inutiles sur les nouveaux smartphones comme l’Oppo Find X8 Pro.