Cette appli Google dont vous n’avez pas besoin sera de plus en plus souvent préinstallée à l’avenir

Google encourage désormais les constructeurs de smartphones à préinstaller Fitbit sur leurs appareils, et ce même si les utilisateurs n’ont pas d’appareil Fitbit ou de montre Google.

Ce jeudi, Oppo a annoncé l’arrivée en France de son nouveau smartphone haut de gamme, l’Oppo Find X8 Pro, un téléphone que nous avons déjà eu l’occasion de tester.

Parmi les points négatifs de l’appareil, on a pu noter la présence de plusieurs applications préinstallées dans un but commercial. C’est le cas de TikTok, d’Amazon Music, de Booking ou de Temu. Cependant, comme le rapporte le site 9to5Google, une autre application préinstallée est passée un peu plus inaperçue.

Il s’agit en effet de l’application Fitbit, propriété de Google depuis 2021. Sur le téléphone d’Oppo, celle-ci s’affiche en effet dans le dossier des applications Google, aux côtés de Gmail, de Google Maps, de Google Contacts ou de Google Drive. En cela, elle vient donc remplacer l’application Google Fit utilisée pendant plusieurs années par Google pour le suivi de santé et d’activité sportive.

Une application moins utile que Google Fit

Pourtant, si l’application Google Fit pouvait servir dans le cadre de l’agrégation de plusieurs services tiers — beaucoup d’applications permettent une synchronisation automatique vers Google Fit — ce n’est pas le cas de Fitbit. L’application Fitbit se contente essentiellement de recueillir les données récoltées par les montres et les bracelets connectés Fitbit. Il s’agit aussi de l’application de suivi de sport ou de santé des montres Google, qu’il s’agisse de la Pixel Watch, de la Pixel Watch 2, de la Pixel Watch 3 ou de la Pixel Watch 3 XL.

Interrogé par 9to5Google à propos de cette application Fitbit préinstallée sur le Find X8 Pro, Google a répondu :

L’application Fitbit est disponible depuis plus tôt dans l’année pour les constructeurs, tandis que nous continuons d’étendre le support de la santé et du bien-être vers davantage d’utilisateurs. Plusieurs constructeurs d’appareils ont choisi de préinstaller l’application sur leur téléphone.

De son côté, l’application Google Fit est bel et bien vouée à disparaître dans les tréfonds du cimetière des services Google. Pour la synchronisation entre différentes plateformes, la firme met désormais en avant son propre service, Google Health Connect.