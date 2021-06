Google Fit veut vous faire marcher en cadence avec sa nouvelle marche rythmée

Google Fit propose un nouveau suivi d'entraînement de marche rythmée. Vous pouvez suivre le rythme donné par le smartphone pour garder la même allure.

Lorsqu’on pense aux technologies pour faire du sport, les bracelets connectés des différents constructeurs et les applications qui les accompagnent viennent rapidement en tête. Mais Google propose également nombre de fonctions sur sa propre application de suivi d’activité, Google Fit.

Pour aller plus loin

Les meilleures applications de running et de trail pour courir en 2021

Déjà capable de lancer des entraînements et de mesurer le nombre de pas — et cela sans nécessiter de bracelet — l’application s’enrichit désormais d’une nouvelle fonctionnalité. Baptisé « marche rythmée », ce nouveau suivi d’activité est désormais disponible directement sur l’écran d’accueil de Google Fit, mais également dans les entraînements disponibles.

Comme l’indique Google dans la présentation de ce suivi d’activité, la marche rythmée va s’appuyer sur les haut-parleurs de votre smartphone, ou vos écouteurs, pour imposer un rythme dans vos oreilles. L’idée est ainsi de déterminer un certain nombre de pas par minute que vous allez devoir respecter en suivant les clics sonores produits par votre téléphone.

Par défaut, l’application va automatiquement suggérer un rythme de 100 pas par minute, mais il est possible de paramétrer cette fréquence à la hausse ou à la baisse. « Une marche rapide doit légèrement vous essouffler. En général, cela correspond à 100 pas par minute », prévient tout de même Google Fit.

Une fonction qui peut s’utiliser en écoutant de la musique

L’application précise par ailleurs qu’il reste possible d’utiliser ce suivi d’entraînement tout en écoutant de la musique ou des podcasts. Surtout, la marche rythmée peut être facilement utilisée au cours de la journée, dès qu’on a un déplacement à faire. L’application va se contenter de vous donner le rythme à suivre et d’enregistrer la durée, le nombre de pas et les calories dépensées, comme sur n’importe quel entraînement.

Google Fit Télécharger Google Fit gratuitement APK

La fonctionnalité marche rythmée est déjà disponible sur l’application Google Fit avec la version 2.57.16 de l’application.