Google Fit se refait une beauté pour mettre en avant vos informations de santé

Google a annoncé une refonte de son application de suivi de santé, Google Fit. Il sera plus simple de retrouver d'un coup d'œil les informations pertinentes.

Deux ans après la dernière refonte majeure de son système de suivi d’activité Google Fit, la firme de Mountain View a annoncé ce mardi une nouvelle mise à jour d’ampleur. L’idée est ainsi de découvrir en un coup d’œil où on en est de ses objectifs d’activité, mais également d’apporter davantage de données sur le sommeil.

Concrètement, la nouvelle version de Google Fit va profiter d’une nouvelle visualisation directement sur l’écran d’accueil de l’application. Vous y découvriez l’évolution de vos objectifs quotidiens ou hebdomadaires de points cardio et de pas. Les derniers entraînements, le suivi du rythme cardiaque, le poids et la pression sanguine seront également plus facilement accessibles dès l’ouverture de l’application.

Par ailleurs, Google s’est également penché sur les informations qui lui faisaient jusqu’à présent défaut sur la qualité du sommeil. Outre le temps de sommeil, Google Fit pourra désormais afficher votre activité nocturne, vos différentes phases de sommeil ou vos objectifs d’heure de coucher. Les informations pourront être récoltées par des montres ou bracelets compatibles, mais également par certaines applications pouvant communiquer avec Google Fit.

De nouvelles fonctions intégrées aux montres Wear OS

Du côté du suivi des entraînements aussi, Google Fit a droit à quelques modifications. La version smartphone de l’application permet à présent de partager ses données ou le tracé de sa course. Sur la version Wear OS de l’application sur montres connectées, Google a intégré des raccourcis pour retrouver facilement ses entraînements les plus récents.

Enfin, toujours concernant les montres connectées Wear OS, là aussi Google a prévu quelques ajouts. L’application Météo a été revue pour que les données pertinentes soient plus facilement lisibles, tandis qu’une nouvelle tuile de respiration a été ajoutée. Comme sur TizenOS de Samsung ou LiteOS de Huawei, cette fonctionnalité vous permet de vous concentrer sur des respirations longues pour vous détendre. Pendant ces exercices de respiration, Google Fit va enregistrer votre rythme cardiaque pour voir son évolution.

Ces mises à jour de Google Fit et de Wear OS seront disponibles dans les prochains jours.