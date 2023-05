Comment Google veut réunir toutes vos données de santé au même endroit

Google veut améliorer le suivi des données de santé dans Android. Après avoir dévoilé l'année dernière Health Connect, l'ensemble d'API pour les réunir au même endroit : plus de 50 applications sont déjà compatibles et de nouvelles fonctionnalités arrivent.

Lors de la Google I/O 2023, la bêta 2 d’Android 14 a été publiée : l’occasion d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Health Connect, le protocole permettant de réunir toutes ses données de santé dans la même application. Mais aussi l’occasion de faire le point sur les applications compatibles avec ce service.

Android Health : la fonction de santé connectée d’Android

Le schéma du fonctionnement d’Android Health est un peu compliqué, mais on peut arriver à le comprendre. Android Health réunit en fait deux plateformes à destination des développeurs d’application de santé : Health Connect et et Health Services.

Health Connect, qu’est-ce que c’est ?

Le premier est un ensemble d’API utilisées pour le stockage et le partage des données de santé entre les applications Android. Cela permet à n’importe quel développeur d’aller chercher les pas, le poids ou la fréquence cardiaque dans une autre application. Le but est d’avoir une unique application, celle de votre choix, qui réunisse toutes vos données de santé. Health Connect permet d’éviter que les développeurs créent des API entre eux qui soient différentes. Cela renforce aussi la sécurité puisque les autorisations sont mieux gérées. À l’heure actuelle, le protocole prend en charge plus de 40 types de données de santé. Dernière en date : la détection des coups de golf, pour répertorier vos plus beaux swings.

Health Services, qu’est-ce que c’est ?

Health Services est l’équivalent de Health Connect, mais pour les appareils sous Wear OS 3 et versions ultérieures, comme les montres connectées. Il s’agit là aussi d’un ensemble d’API « qui permet aux développeurs d’écrire un seul code et de l’exécuter sur tous les appareils. » Son architecture permettrait « de réaliser d’importantes économies d’énergie », de quoi augmenter l’autonomie de nos wearables. On devrait logiquement voir ce protocole arriver sur Wear OS 4, qui a également été annoncé lors de la Google I/O.

Health Connect arrive nativement sur Android 14

Auparavant, Health Connect n’était disponible que sur certaines applications : Samsung Health, Google Fit et Fitbit, le protocole ayant été développé par Google en collaboration avec Samsung. Depuis novembre 2022, il est utilisable via l’application Santé Connect, disponible sur le Play Store, toujours en version bêta. Seuls les Pixel profitent de Health Connect dans leur interface. De plus, plus de 50 applications sont déjà compatibles avec le service, comme Peloton, Withings, ou encore Oura.

Mais depuis ce 10 mai, il est disponible sur la deuxième bêta d’Android 14. Cette dernière version de l’OS intègre nativement le service et permet de gérer ses données de santé directement depuis les paramètres de confidentialité du système d’exploitation. Il est précisé que les mises à jour de Health Connect seront publiées via les mises à jour de Google Play : selon Google, les changements devraient être plus fréquents.

Google y ajoute aussi de nouvelles fonctionnalités. La première, c’est l’arrivée des itinéraires d’exercice « pour permettre aux utilisateurs de partager des cartes de leurs séances d’entraînement ». On apprend aussi que l’enregistrement des cycles menstruels est facilité.

