Android 14 bêta 2 : nouveautés et liste des smartphones compatibles

Ce mercredi 10 mai a eu lieu la Google I/O, grande conférence de Google. L'occasion d'en montrer davantage sur Android 14 et d'avancer son processus de développement. L'éditeur du système d'exploitation a lancé la deuxième bêta et elle est disponible sur plusieurs smartphones : voici la liste complète et les nouveautés qui débarquent.

Android 14 poursuit son développement et a connu une étape importante ce 10 mai : lors de la Google I/O 2023, Google a lancé la deuxième bêta du système d’exploitation, en révélant les nouveautés apportées et les modèles déjà compatibles.

Les smartphones compatibles avec Android 14 bêta 2

Sur le site d’Android, les développeurs ont publié la liste des modèles compatibles avec la dernière bêta :

Google

Vivo

iQOO

iQOO 11

Lenovo

Lenovo Tab Extreme (version Wi-Fi)

Nothing

OnePlus

Oppo

Realme

Realme GT 2 Pro (version indienne uniquement)

Tecno

Tecno Camon 20 Series

Xiaomi

Les nouveautés d’Android 14 bêta 2

Cette deuxième bêta apporte des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. On trouve tout d’abord un format Ultra HDR qui prend en charge les images HDR 10 bits et les rend compatibles en JPEG. D’après Google, cette nouveauté permet « aux applications d’interagir de manière transparente avec les images HDR, en les affichant dans la plage dynamique standard selon les besoins », peut-on lire sur le blog d’Android. La photo est améliorée sur un autre point : celui des temps de traitement, qui pourront être plus long sur les applications qui prennent des photos, « permettant des images améliorées à l’aide d’algorithmes gourmands en calcul comme la photographie en basse lumière ».

La bêta 2 prend aussi en charge les itinéraires d’exercice dans Health Connect, l’API d’Android qui permet de synchroniser ses données de santé entre plusieurs services et applications dédiées. Cela va permettre de lier ces entraînements avec des données de santé : pas, fréquence cardiaque, etc.

Autre changement : lorsqu’une application partagera nos données de localisation avec des tiers, on sera prévenu via une boîte de dialogue qui s’ouvrira après qu’on a autorisé l’application en question à suivre notre localisation. Android précise que « d’autres magasins d’applications pourront également fournir un mécanisme pour transmettre ces informations ». Dans le cas où une application modifiera ses pratiques de partage de données, l’utilisateur sera prévenu via une notification.

La suite du développement de cette dernière version d’Android

Qui dit deuxième bêta ne dit pas version stable d’Android et ça les développeurs le reconnaissent. La première version stable d’Android 14 est prévue pour juin 2023, le temps d’obtenir des retours sur le comportement de l’OS et des applications, notamment grâce à davantage d’appareils l’utilisant.

La version définitive n’est pas prévue avant septembre. D’autres nouveautés sont attendues dans les prochaines, bêta, comme une fonction de localisation de ses appareils, mais aussi des fonds d’écran générés avec de l’IA.

