Un éclairage vélo très répandu enfin illégal, des câbles USB vendus avec virus et la nouvelle voiture électrique de Xiaomi – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 9 décembre : un décret rend illégal les éclairages vélo clignotants, on a découvert des virus et des malwares dans des câbles USB et Xiaomi a présenté sa nouvelle voiture électrique.