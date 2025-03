Voici la consommation et l’autonomie réelle de 12 voitures électriques populaires en Europe

Le média italien Motor1 a essayé 12 voitures électriques de manière simultanée. L’objectif : relever la consommation et l’autonomie en usage réel de ces deux compactes. On retrouve la R5 électrique, la ë-C3 ou encore la Volvo EX30 et la Mini. Voici les résultats.

Source : Inside EVs Italie

Les constructeurs automobile donnent toujours des chiffres de consommation et d’autonomie lorsqu’ils vendent une voiture électrique. On parle alors de consommation WLTP et d’autonomie sur le cycle mixte. Ce sont des chiffres théoriques qui peuvent se retrouver dans la pratique, à condition de ne pas rouler sur autoroute ou voie rapide. En hiver, l’autonomie diminue également.

Pour se faire une idée plus précise et un comparatif encore plus objectif possible, le média italien Inside EVs a passé au crible 12 voitures électriques compactes. Les 12 voitures ont été conduites en même temps, pour ne pas fausser les résultats avec une météo changeante par exemple. Le trajet était similaire pour les 12 voitures qui se suivaient.

De 100 à 5 % de batterie

L’objectif était de vider la batterie, de 100 à 5 %, pour relever la consommation et l’autonomie réelle sur ce parcours typique. Par rapport à la norme WLTP, ce test utilise la climatisation, en la réglant à 22 °C, alors que le test WLTP la coupe. Attention toutefois à un biais : les capteurs de températures ne sont pas tous identiques, et il est possible d’avoir dans l’habitacle 20 ou 24 °C selon les voitures en réglant une température cible de 22 °C. A ce jeu, la norme WLTP est plus fiable.

Toujours est-il que le test du média italien permet d’avoir une idée plus précise des performances réelles des voitures, et notamment en hiver, avec le chauffage activé. On sait en effet que cet équipement de confort est gourmand en énergie, surtout en l’absence de pompe à chaleur. D’ailleurs, certains modèles testés n’en sont pas équipés.

La consommation des 12 voitures électriques

Comme on peut le voir dans les résultats directement sur le site de Motor 1, la consommation varie de 16,1 à 21,9 kWh / 100 km selon les voitures. La variation de l’autonomie entre ce qui est annoncé par le constructeur et ce que les journalistes ont relevé est compris entre 24 et 33 %. Il semblerait d’ailleurs que les modèles pas équipés d’une pompes à chaleur de série selon les finitions (Citroën ë-C3, Smart #1, Volvo EX30, Renault 5 E-Tech) soient les plus désavantagés sur l’exercice.

Voiture Consommation Lancia Ypsilon 15,9 kWh/100 km MINI Aceman 16,1 kWh/100 km Hyundai Inster 16,4 kWh/100 km Kia EV3 17,0 kWh/100 km Alfa Junior 17,5 kWh/100 km Skoda Elroq 18,2 kWh/100 km Renault 5 19,0 kWh/100 km Omoda 5 EV 19,2 kWh/100 km Ford Explorer 19,3 kWh/100 km Volvo EX30 20,5 kWh/100 km Citroen e-C3 20,6 kWh/100 km smart #1 21,9 kWh/100 km

Voici le résultat complet de la consommation. Pour les détails plus précis, et notamment l’autonomie, nous vous invitons à vous rendre directement sur le site d’Inside EVs, ou à regarder la vidéo (en italien) ci-dessous.

