La fin de la plus mauvaise Freebox, une fonctionnalité révolutionnaire sur Android et des millions de Chromecast en panne – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 10 mars : Free met fin à sa plus mauvaise des Freebox, l’intégration d’un terminal Linux sur Android et des millions de Chromecast à cause d’un petit oubli de Google. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Freebox One

Free met fin à sa plus mauvaise des Freebox et propose d’augmenter la facture des malheureux abonnés

La Freebox One, au succès mitigé, n’est plus disponible : les abonnés devront migrer vers la Freebox Delta… et ses mensualités plus élevées.

Android intègre Debian : cette fonctionnalité va transformer votre smartphone

Google donne désormais la possibilité d’accéder à un environnement Debian Linux directement sur les Pixel via une mise à jour, ouvrant la convergence entre mobile et desktop.

Des millions de Chromecast sont actuellement en panne à cause d’un petit oubli de Google

Depuis le dimanche 9 mars 2025, de très nombreux appareils Chromecast ne fonctionnent plus. Pas de panique, il semblerait qu’il ne s’agisse que d’une erreur interne de Google…