Dommage irréversible : le danger caché des voitures autonomes pour votre smartphone

Prendre en photo la Volvo EX90 pourrait vous coûter cher. Son système de conduite autonome émet des radiations infrarouges capables d’endommager irrémédiablement le capteur de votre smartphone.

Volvo EX90

Vous adorez photographier les nouvelles voitures ? Méfiance. Des propriétaires de Volvo EX90 ont fait une découverte désagréable : prendre en photo le système LIDAR de leur véhicule peut abîmer définitivement l’appareil photo de leur smartphone. Sur les images partagées en ligne, des taches violet foncé apparaissent et ne disparaissent plus jamais.

Le problème vient de la technologie utilisée. Le LIDAR du Volvo EX90, développé par Luminar, émet une lumière laser infrarouge à 1 550 nanomètres. Cette longueur d’onde est sans danger pour nos yeux car le liquide oculaire la bloque naturellement. Mais les capteurs des smartphones, eux, n’ont aucune protection contre cette lumière invisible et puissante.

Les dégâts dépendent de plusieurs facteurs : la distance (généralement autour d’un mètre), le modèle de téléphone et l’utilisation du zoom. Plus vous êtes proche et plus vous zoomez sur le LIDAR, plus le risque est grand.

Un avertissement trop discret

Volvo mentionne bien ce danger dans son manuel : « Ne pointez pas la caméra directement vers le LIDAR. Ce système laser utilise des ondes infrarouges qui peuvent endommager certains appareils photo. »

Le problème est que ces dommages sont irréversibles, non couverts par la garantie de votre téléphone.

Ce problème ne touche pas que les Volvo. Tous les systèmes LIDAR et autres sources laser peuvent potentiellement abîmer vos appareils photo.