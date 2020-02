Quel âge a votre smartphone ? – sondage de la semaine

Plutôt que de vous demander combien de fois vous renouvelez votre smartphone, posons la question : quel âge a votre smartphone actuel ? C'est notre sondage de la semaine.

Chaque mois, presque chaque semaine, de nouveaux appareils sortent sur le marché des smartphones. En suivant Frandroid, on aurait presque l’impression que tout le monde renouvelle son smartphone à chaque annonce tant la compétition est soutenue sur le marché.

Plutôt que de vous demander en combien de temps renouvelez-vous votre smartphone, il nous est venu plutôt l’idée d’apprécier ces précieux objets que nous possédons déjà. Aussi, la question que nous vous posons aujourd’hui est tout simplement : il a quel âge, le vôtre ? Précisez en commentaire votre smartphone et pourquoi vous l’avez choisi et/ou gardé pour le temps que vous sélectionnez !

Chargement Quel âge a votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Moins de 6 mois

Entre 6 mois et un an

Entre un an et deux ans

Entre deux ans et trois ans

Plus de trois ans

Le Samsung Galaxy S20 est beaucoup trop cher

La semaine dernière, après avoir confirmé les prix de vente en euros des futurs Galaxy S20, nous vous demandions s’ils n’étaient pas vendus un peu cher pour vous. Vous avez été 3 096 à nous répondre.

La grande majorité des sondés (74,8%) indique qu’il s’agit en effet d’un téléphone beaucoup trop cher. Pour rappel, le Galaxy S20 serait vendu plus cher que l’iPhone 11. Nightflowers nous explique son mécontentement : « La courbe du prix s’envole beaucoup plus vite que la courbe de l’innovation/performance. Certes niveau fiabilité/finition et photo c’est ce qui se fait de mieux mais un tel prix n’est pas justifié, et largement. Ça se la joue produit de luxe mais personne n’en a l’utilité. »

Une bonne partie des sondés (16,3%) pense tout de même que si le prix est bien cher, il n’en pas moins injustifié. Sin n’oublie pas l’existence des autres gammes Samsung pour cela : « C’est vrai que 900 euros, ce n’est pas gratuit, mais ce téléphone a tout de même une bonne fiche technique, voir même une très bonne. Le luxe a un coût ainsi que l’innovation ! Surtout qu’il faut le rappeler que la gamme Note ou S, est le très haut de gamme et n’est pas toujours destinée à tous le monde non plus. La gamme A suffit déjà à beaucoup de consommateurs, pour des caractéristiques intéressantes. Ceux qui veulent un rendu photo plus important et de fonctionnalités (non indispensables), mais plus intéressantes devront débourser plus. Mais cela est réservé à ceux qui en ont besoin, et ceux qui ont largent. Je pense qu’il ny a pas forcement besoin de débattre trois jours sur un prix, dont pas mal de monde sont prêt à le débourser, et dont il baissera au fur et à mesure. »

Enfin, 8,9% auraient plutôt tendance à défendre la hausse de prix en argumentant que la qualité a forcément un coût. Kb9 rappelle à ce titre l’évolution du marché : « C’est la conséquence de toutes les innovations, les prix augmentent. Beaucoup criaient au scandale à l’époque lorsque les téléphones passaient la barre des 600€ il y a quelques années, on crie maintenant au scandale car ce Galaxy S20 coûtera 900€. Un débat sans fin. »