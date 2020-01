A 900 euros, le Samsung Galaxy S20 ne serait-il pas trop cher ? – sondage de la semaine

Cette semaine, nous avons pu avoir confirmation des prix des Galaxy S20 de Samsung cette année. Et à 900 euros, le premier Galaxy S20 semble être cher, très cher... trop cher pour vous ? Dites-nous tout dans ce sondage !

Les Samsung Galaxy S20 sont clairement en approche, et se sépareront en trois entités cette année : le Galaxy S20 classique, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra se voulant être le plus premium des trois. Pas de S20e donc.

Cette semaine, nous avons pu confirmer les prix attendus en euros des trois modèles en France. Et à « un peu plus de 900 euros », le ticket d’entrée de cette nouvelle gamme S20 semble être bien cher en 2020. Très cher, même. Trop cher ? Alors que l’iPhone 11 est vendu 809 euros par chez nous, cela pourrait effectivement choquer notre communauté. C’est pourquoi nous vous posons la question cette semaine : le Galaxy S20 serait-il trop cher ? N’oubliez pas de préciser votre pensée en commentaires !

A 900 euros, le Samsung Galaxy S20 ne serait-il pas trop cher ?

Ca pique, mais je comprends

La meilleure qualité a un prix

Les exclus vous font acheter une console

La semaine dernière, nous cherchions à savoir si un jeu exclusif vous aviez fait acheter une console. Vous avez été 1133 à nous répondre.

La grande majorité d’entre vous (66%) est clairement attirée par les exclusivités en priorité. On s’y attendait un peu : Thomas Bruckert met avant Zelda, Mario kart et Smash Bros dans sa décision d’acheter la Nintendo Switch. job13016 souligne un point intéressant pour cela : « Nintendo est un formidable éditeur de jeux. Pour en profiter, pas d’autres alternatives que d’acheter leur console. »

25,2% d’entre vous considèrent les jeux exclusifs comme du bonus, mais pas forcément important pour acheter une console. Il semble que dans cette tranche, le PC soit prédominant pour les jeux tiers vendus à bas prix, la console étant présente surtout pour quelques jeux sans trop y réfléchir.

6,3% d’entre vous vont… là où leurs amis vont, tout simplement, ce qui est naturel à l’heure des jeux en multi prédominants dans l’industrie. titeuf1978 nous raconte dans ce cadre : « oui la ps3 a l epoque pour jouer a MSG 3. Revendue après pour prendre la Xbox 360 car mes potes jouaient sur xbox. » Beaucoup ont fait ce choix, particulièrement lors de cette génération de consoles. Enfin, seulement 3% considère surtout une console comme une console, sans considération pour les jeux exclusifs.