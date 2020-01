Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra : les images officielles fuitent dans la presse

Le journaliste Roland Quandt a pu obtenir des images presse des trois modèles de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Elles confirment ce que l'on savait déjà sur les trois smartphones.

Les smartphones les plus attendus de l’année comme le Samsung Galaxy S20, font toujours l’objet de nombreuses fuites et rumeurs. Comme d’habitude à quelques jours du lancement, ici prévu le 11 février, c’est au tour des visuels dédié en principe à la presse de fuiter sur Internet. C’est l’une des dernières étapes dans le cycle éternel des fuites et rumeurs.

Roland Quandt, journaliste pour WinFuture, a partagé sur Twitter de nombreuses images des trois modèles attendus du côté de chez Samsung : le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra.

Design similaire, module photo différent

Grâce aux nombreuses fuites précédentes, nous vous avons déjà proposé un dossier récapitulatif où toutes les caractéristiques des trois smartphones sont détaillées. On n’apprend donc pas grand-chose de nouveau avec ces visuels, mais ils permettent d’admirer le design du smartphone en détail.

Contrairement à la génération Galaxy S10, on peut voir ici que les trois smartphones de la gamme reprennent un design similaire, avec un écran borderless à l’avant, percé en haut et au centre pour l’appareil photo. Fini le double capteur frontal du Galaxy S10 Plus, ici on a plutôt une reprise du design du Galaxy Note 10.

Les plus gros changements se font plutôt à l’arrière. On a d’abord le Galaxy S20, en rose, avec un module photo à trois capteurs photo. Pour rappel, et contrairement à ce que son nom laisse suggérer, ce modèle doit remplacer le Galaxy S10e et non le Galaxy S10.

Le Galaxy S20 Plus, en noir, intègre un module photo à 4 capteurs, tout comme le Galaxy S20 Ultra, en gris. Ce dernier se distingue par son 4e capteur à l’objectif rectangulaire et marqué d’une mention « Space Zoom 100x ».

Grâce au travail de Geoffroy, on connait déjà la date de sortie des téléphones en France. Les tarifs ont également déjà fait l’objet d’une fuite. On attend désormais le 11 février pour avoir les confirmations officielles de Samsung lors du Samsung Unpacked.