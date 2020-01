Le Samsung Galaxy S20 Ultra profiterait d’un zoom 100x, voilà son module photo arrière

À quelques semaines de l'annonce officielle du Samsung Galaxy S20 Ultra, son module photo se dévoile avec la mention d'un zoom x100 en numérique qui ne serait présent que sur le modèle le plus haut de gamme.

Si de nombreuses fuites ont évoqué ces derniers mois les Samsung Galaxy S20 et S20 Plus, le troisième modèle attendu est resté plutôt dans l’ombre, du moins jusqu’à présent. On en sait désormais davantage notamment sur son module photo grâce au leaker indien Ishan Agarwal.

Celui-ci a en effet mis en ligne ce samedi sur Twitter une image censée représenter le module photo du Samsung Galaxy S20 Ultra. On peut y découvrir un module divisé en deux parties : une première avec trois appareils, a priori semblable à celle des Galaxy S20 et S20 Plus, et une seconde avec un autre appareil photo. Celui-ci, doté d’un objectif carré, semble adopter un design périscopique, à l’instar du Huawei P30 Pro ou du Oppo Reno 10x Zoom. À côté, on retrouve la mention « 100x », qui semble indiquer que le Samsung Galaxy S20 Ultra permettra de monter jusqu’à un zoom 100x en numérique — donc avec perte de qualité. De quoi proposer une distance focale équivalent 2700 mm si on part du principe que le module principal aura une équivalence 27 mm comme c’est souvent le cas sur smartphone. En optique, le zoom du Samsung Galaxy S20 Ultra devrait cependant être limité à 10x, soit une distance focale équivalent 270 mm.

This image accurately represents how the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Camera setup looks like! It will be dual shade (grey matte like + black), and it honestly looks good (better than what I tried to make here lol). Yeah, 100X would be printed besides Periscope Camera. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 18, 2020