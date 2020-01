Samsung Galaxy S20 : voici les prix attendus pour les 3 modèles et ils ne seront pas donnés

Après le design ou les caractéristiques, il manquait encore les tarifs des différents Galaxy S20. On sait désormais ce qu'aurait prévu Samsung grâce aux informations dévoilées par le journaliste Max Weinbach.

C’est dans trois semaines que Samsung doit présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S20. Le constructeur coréen tiendra en effet une conférence le 11 février prochain à San Francisco pour présenter sa toute nouvelle gamme de smartphones haut de gamme.

Trois modèles sont attendus, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs caractéristiques et leurs designs sont désormais bien connus après plusieurs semaines — voire plusieurs mois — de leaks. Néanmoins, il restait encore une inconnue de taille : le prix des différents modèles.

Les tarifs supposés ont finalement été révélés sur Twitter par Max Weinbach du site XDA Developers. Le journaliste, qui a publié ces derniers jours de nombreuses informations à propos des différents Galaxy S20, a en effet mis en ligne ce lundi les tarifs attendus pour les différents Galaxy S20.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:

S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300

Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020