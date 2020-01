Est-ce qu’un jeu exclusif vous a fait acheter une console ? – Sondage de la semaine

Les exclusivités consoles sont en pleine évolution alors que les PS5 et Xbox X préparent leur arrivée. Est-ce que les exclusivités vous ont fait acheter une console jusque là ? Dites-nous tout en répondant à notre sondage de la semaine.

Les exclusivités sur console appartiennent au passé. C’est du moins ce que l’on argumentait en observant les évolutions de la Xbox, qui met désormais l’emphase sur la plateforme plutôt que la console elle-même.

Sony semble suivre ce mouvement alors que Death Stranding a été annoncé sur PC, et que Horizon devrait sortir sur PC également. Le dernier gros changement est à voir avec les jeux Xbox X, dont beaucoup seront également compatibles avec la Xbox One et One X. Pourquoi donc acheter une nouvelle console dans ce cas ? Les exclusivités ne sont pas pour autant tout à fait mortes alors que Google Stadia en promet une dizaine.

Avant même de lancer ce débat, nous nous tournons vers vous pour répondre à une question importante : est-ce qu’un jeu exclusif vous a déjà fait acheter une console ? N’hésitez pas à nous expliciter plus en détail vos histoires et votre avis dans les commentaires !

J'ai acheté pour les exclus en priorité

J'ai acheté pour les jeux tiers en priorité

C'est un petit bonus, mais pas important

Non, je suis mes potes

Curiosité et peur sur l’humain artificiel

La semaine dernière, nous cherchions à savoir si l’humain artificiel Neon de Samsung avait réussi à capturer votre curiosité. Vous avez été 537 à nous répondre.

La plupart d’entre vous (42,6%) semble intrigué avant tout par l’idée, sans être forcément conquis. Drou nous offre un peu de philosophie pour l’occasion : « nous sommes tous égoïstes par nature, c’est drôle de voir une entité entièrement dédié à notre « bien-être » qui ne se soucie jamais de son existence ¯\_(ツ)_/¯ ».

Reste que 30,9% ne peuvent s’empêcher de penser aux scénarios catastrophes déjà envisagées par la science-fiction. Preuve par l’exemple, Shangalisto nous dit que « Samsung a pas dû jouer à Detroit: Become Human avant de concevoir ce projet ». Reste que 21,6% sont vraiment excités par cette perspective, et la raison de Jérôme pour cela est particulièrement intéressante : « La plupart des humains sont tellement décevants que j’ai hâte de voir ce que proposera ce type de technologie. » 4,8% n’imagine pas la technologie être utilisée pour autre chose que le secteur entreprise.