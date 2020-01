Les humains artificiels Neon vous font-ils peur ou vous inspirent-ils ? – Sondage de la semaine

Cette semaine, Star Labs, une filiale de Samsung, a profité du CES pour présenter ses Neon, des humains artificiels. Un projet qui a de quoi séduire... ou faire très peur. Dans quel cas êtes-vous ? C'est ce qu'on cherche à savoir dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, le CES 2020 a été l’occasion pour de nombreux constructeurs de présenter leurs nouveaux appareils, qu’il s’agisse de téléviseurs, d’ordinateurs portables, d’éclairages connectés ou de casques et écouteurs sans fil. Pour Samsung, outre son nouveau téléviseur 8K, le salon des nouvelles technologies a également été l’occasion pour une de ses filiales, Star Labs, de présenter son nouvel « humain artificiel », Neon.

Les Neons tels qu’imaginés par la filiale de Samsung, seront des individus dotés d’une véritable personnalité, générés par un ordinateur, capable de ressentir et d’émettre des émotions. Autant dire que le projet est particulièrement intéressant. Reste qu’on est encore complètement dans le flou. On ignore si ces humains artificiels seront voués à être proposés uniquement aux entreprises, aux particuliers, si on pourra y accéder depuis son smartphone ou seulement avec un écran dédié. Autant d’inconnus qui sont autant de portes ouvertes vers l’avenir.

D’où notre question cette semaine : est-ce que Neon vous fait peur ou vous inspire ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine. Par ailleurs, n’hésitez pas à développer votre avis dans les commentaires de cet article.

La semaine dernière, on souhaitait avoir votre avis sur un dilemme récurent dans le domaine des nouvelles technologies : est-ce que vous privilégiez les fonctions et la qualité d’un produit ou son aspect esthétique. Une question à laquelle vous avez été plus de 1800 à répondre.

Pour l’écrasante majorité des personnes ayant répondu à la question, près de 59%, c’est clairement la qualité et les fonctionnalités qui priment sur des considérations esthétiques. Dans les commentaires, Detilly vient d’ailleurs argumenter ce choix : « comme 99,99% des utilisateurs de smartphone, j’utilise une case (coque). Donc, l’esthétique ne change rien ». Néanmoins, pour certains comme Bans ou Salva disent se moquer de l’aspect esthétique… à condition que l’écran ne soit pas découpé par une encoche ou une goutte d’eau.

Derrière, c’est encore les caractéristiques qui priment avec 23% des personnes acceptant des sacrifices esthétiques pour assurer une bonne qualité globale de l’appareil. Pour 10%, c’est l’inverse, le design doit primer, même s’il faut faire des sacrifices sur la fiche technique. Enfin, pour 8% des personnes ayant répondu, un smartphone doit avant tout être joli. Pour Manu néanmoins, les réponses ne reflètent pas l’ensemble du marché comme il l’indique en commentaires : « ça parle, mais si tout le monde s’en balançait de l’esthétique on aurait encore des batteries amovibles et des ports jack aujourd’hui ». Ah, et 1% des personnes ayant répondu ont un Wiko. C’est à noter.